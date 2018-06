De kommande dagarna så är det begränsad framkomst för cyklister på Storgatan i Luleå. Det är nämligen marknad i stan och om vädret fortsätter att vara behagligt får man räkna med att behöva snirkla sig fram. Marknaden är i stan från måndag den 25:e till onsdag den 27:e juni och letar man efter godis, t-shirts, ostar, eller det mesta som man brukar hitta på en marknad så är det bara att leta sig in till Storgatan. Under måndagen öppnade marknaden under en strålande sol och det enda man kunde klaga på var trängseln som uppstod på Storgatan.

En som har hittat tillbaka till marknaden för sjunde året i rad är Åsa Lindgren som tillsammans med kompisen Kicki Degerkvist står och säljer Kaffeost, sylt, saft och en massa annat gott.

– Jag är här varje år, sen åker jag också till Gällivare, Pajala, Kalix och Nolia mässan, säger Åsa Lindgren.

Det fina vädret har inte bara gynnat besökarna utan även de som står och säljer är glada för solen.

– Det är bra försäljning i Luleå och det blev ju kanonväder idag, säger Åsa Lindgren samtidigt som hon räcker ett kvitto till en kund.

Det finns dock en nackdel som brukar vara återkommande i Luleå.

– Det brukar vara så blåsigt här, men idag är det mest skönt, Säger Åsa Lindgren och skrattar.

Marknaden sträcker sig längs med Storgatan hela vägen från korsningen vid Kungsgatan och bort mot korsningen vid Kyrkogatan. Om man inte känner sig sötsugen eller behöver inhandla kläder så finns det även möjligheter att köpa en god lunch eller något kallt att dricka.