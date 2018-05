Bandet som kommer från Falkenberg kommer till Luleå för första gången. De slog igenom 2007 med albumet ”Only Inhuman”. De har vunnit flera priser som Bästa Svenska Liveakt och Bästa Nykomling. De har sålt Guld och har varit på topplistor i Europa med albumet ”We Rule the Night”. 2016 gick de in i studion och spelade in ”Confessions”. Efter turnéer i Asien, Ryssland, Europa är bandet nu tillbaka i Sverige.

Luleå hamnfestival arrangeras den 4 - 7 juli.

– Allt är bokat och klart men i ännu inte släppt. Det är ett par stycken till artister till som vi kommer att släppa, säger Leif Renholm, projektledare vid Luleå hamnfestival.

Scener kommer att finnas i Norra hamn, Stadsparken, restaurangtälten och så har Hamnfestivalen Live sina egna scener. Hamnfestivalen Live är mindre scener på cafeer och hotell med mer un-pluggedkänsla.

– Vi ligger i paritet med utbudet som vi haft de senaste åren. Vi har lite mera nytt när vi nu har med Norrbotten Big Band. Det var länge sedan de var med, säger Leif Renholm.