Brändö Lodge har under ett par års tid riktat sig mot den brittiska marknaden och många besökare kommer från just Storbritannien. Under nyårshelgen var det flera sällskap inbokade och ett av dessa var John Bishop och hans familj. Komikern är inte särskilt känd i Sverige men utomlands, och då framför allt i England, är han en stor komikerstjärna som hunnit med en hel del sedan han började 2000. Utöver hyllade stand-up-shower så har Bishop även haft flera roller i olika tv-shower och produktioner. Bland annat hade han 2015 en egen show på BBC, The John Bishop Show.

2016 var han en av världens bäst betalda komiker med en årsinkomst på drygt 60 miljoner kronor och på sociala medier har han långt över en miljon följare totalt på facebook och instagram.

Som många andra celebriteter som besöker Norrbotten så ville John Bishop inte ha någon uppmärksamhet i förväg men när han nu lämnat så kan Göran Widén, Bröndön Lodge, berätta lite mer om besöket.

– De har haft det trevligt. Åkt skoter, svävare, hundspann och snöskovandring. bara myst på och haft det skönt tillsammans, säger Göran Widén.

Brändön Lodge jobbar med en resebyrå i England som har en hel del vip-kunder och det var denna resebyrå som rekommenderade Bishop att besöka Brändön.

Komikerns besök betyder sannolikt att det kommer komma fler kändisar – vilket givetvis är bra marknadsföring i England för Brändön Lodge.

– Det är jätteviktigt. Sedan är det tudelat, visst, han lägger ju ut det han gör men samtidigt vill de ju ofta att det ska vara ganska diskret. För oss är det mest hedrande att en stor resebyrå vill skicka sina vip-gäster till oss, det är det roligaste och det som betyder mest för oss, säger Göran Widén.