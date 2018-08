Olyckan utanför SSAB:s bangård orsakades av ett tåg från Hector rail som av okänd anledning spårade ur och körde in i flera av SSAB:s vagnar. Olyckan har inneburit en allvarlig materiell skada. Under onsdagen for Björn Nettevik från Göteborg till Luleå för att besöka olycksplatsen och prata med föraren som körde tåget.

– Han mår bra efter omständigheterna, det känns som en lättnad. Jag ska träffa honom i eftermiddag och prata om det som hänt, en sådan här händelse är otäck för lokföraren. Vi jobbar aktivt med säkerhetsåtgärder hela tiden. Det känns viktigt att komma hit eftersom det är en så pass allvarlig olycka, jag vill skapa mig en egen uppfattning om vad som hänt.

Hur kunde detta ske?

|

– Det undrar vi också och därför ska vi utreda detta så vi kan lära oss av våra misstag. Utredningen får visa vad detta kommer få för påföljer för vår del, det kan bli en rättssak.

En utredning kommer ta vid och det kan ta flera månader att genomföra. Alla olyckor som sker på statens spår utreds av Trafikverket.

– Vi kommer gå till botten med varför det inträffade, vi utreder alla olyckor som inte är normala, säger Lennart Helsing, kommunikatör vid Trafikverket.