Luleå

Under snöröjningsarbetet på förmiddagen rasade delar av taket in på Scaniaverkstaden på Storheden. Räddningstjänsten är nu påväg till platsen för att kontrollera eventuella skador.

Om det är hela eller delar av taket, det vet jag inte. Vi ska åka dit och kolla om det finns något läckage, säger Tord Olofsson, inre befäl.

Räddningstjänsten har inte några uppgifter om skadade människor.

– Om det finns spill och olja ska vi ta hand om det. Annars är det ingen fara, säger han.

Uppdatering 11.00:

Räddningstjänsten är på plats och kan konstatera att taket rasat in över mellan 300 och 400 kvadratmeter i anslutning till verkstadens ena garageport. Där taket föll in står en lastbil och en del verkstadsutrustning. Ingen människa var i verkstaden under natten när taket rasade.

– Just nu är det svårt att säga hur stora skador det blivit. Yttre befäl är på väg för bedömning, säger Bengt Nyström, Räddningstjänsten.

En kranbil är på väg för att lyfta bort plåten.

– Det är svårt att få tag i någon som kan skotta taket nu när det snöat så mycket, säger Pierre Njordhav, verkstadsansvarig.