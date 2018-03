Efter att Antnässkolan och delar av Ormbergsskolan stängt och skickat hem sina elever meddelar nu Flygteknikcentrum att även de stänger verksamheten i en av hangarerna. Eleverna på flygteknikprogrammet skickas hem.

Under morgondagen kommer båda hangartaken att skottas med hjälp av helikopter.

– Det är viktigt att vi med säkerhet kan vistas i hangaren där ordinarie flygtekniker arbetar och måste se till att all snö tas bort fortast möjligt, säger Peter Lindberg, Flygteknikcenterns vd, i ett uttalande på Luleå kommuns hemsida.

Vid inspektion var det omöjligt att fastställa ifall hangarernas konstruktion skadats av snötyngden och sättningen, men Peter Lindgren uppger att han tillsammans med Fredrik Thyselius, tf fastighetschef på Luleå kommun, konstaterat att det under all snö ligger "extrema lager av tung is" samt att det kan finnas ett värmeläckade i taket.