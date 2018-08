Varje höst fylls Luleå av nya universitetsstudenter och bostadsbristen är ett faktum även i år.

– Efterfrågan på studentbostäder är ganska konstant hela året, men det ökar vid terminsstarterna. Många försöker få lägenhet då. Efter terminsstarterna ser vi att det krävs något kortare kötid, säger Frida Videhult, Bostad Luleå.

Även Rickard Åkerstrand, ordförande vid Teknologkårens sociala enhet, menar att läget med studentbostäder är kärvt.

– Det är väldigt högt tryck. De nya studenter som kommer i höst kommer knappt kunna få några förstahandskontrakt på studentlägenheter. De kommer behöva rikta in sig på att få hyra i andra hand eller vara inneboende, säger han.

Teknologkåren driver en egen bostadsförmedling.

– På Studentbostadsservice erbjuder vi både första- och andrahandsförmedling. Teknologkåren har även ett fackförbund som hjälper till att driva frågan om bland annat studentbostäder. Om situationen blir extrem kan vi driva på om att det till exempel behövs fler studentbostäder. Det ger mer kraft än om en enskild student säger det, säger Rickard Åkerstrand.

Nästan hälften av de lägenheter Bostad Luleå förmedlar är studentlägenheter.

– Hittills i år har vi via den kommunala förmedlingen och Lulebos bestånd förmedlat 594 vanliga lägenheter, av dem var det 271 studentlägenheter. En ganska stor del av beståndet går till studenter. 75 procent av de som får lägenhet har stått i kön i mer än ett år. Om man räknar ut en genomsnittlig kötid för de som hittills fått en studentlägenhet under 2018 är den ungefär tre år, men det är just ett genomsnitt, säger Frida Videhult.

Mycket av bostadssökandet och andrahandsuthyrningen sker på nätet.

– Det är viktigt att vara aktiv på nätet, att logga in och söka de lägenheter som kommer ut. Om det är svårt att få en viss lägenhet kan det vara för att du konkurrerar med personer som hade längre kötid. I nästa fall behöver det inte alls vara samma scenario. Det kan dessutom vara lättare att få lägenhet om man har lite tålamod och väntar till efter terminsstart, säger Frida Videhult.

Rickard Åkerstrand lägger vikt vid fördelarna med Facebook när det kommer till att söka bostad.

– På Facebook kan man få och ge tips, efterlysa bostäder eller erbjuda en sovplats på sin soffa. Mycket av detta sker på Facebooksidan "Ge tag åt en student @ LTU", säger Rickard Åkerstrand.