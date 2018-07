Kommunalt ägda Grundet, den forna flottningsön med sina sandstränder i Luleälven nedanför Södra Sunderbyn, är en populär badplats, inte minst i den stekheta solen i sommar (se faktaruta).

Nu reagerar alltfler över den låsta vägbommen på den norra fastlandssidan av Gallringsvägen, som innebär en cirka 100 meter lång gång- och cykelväg för de som vill ut till ön.

"Tycker att bommen till Grundet ska vara öppen dagtid under sommaren", skrev bybon Barbro Eriksson, 73 år, i Sunderbygruppen på Facebook – och många höll med henne.

|

– Många har barndomsminnen från ”Holmen”, som vi kallar den. Vi var alltid där när barnen var små, säger hon.

Men med vägbommen har det enligt henne blivit mycket svårare att besöka Grundet.

– Alla kan inte krypa under och gå hela vägen ut. Tänk en familj med tre barn, kylbagar, uppblåsbara båtar, barnstolar på cykeln med mera – förstå hur jobbigt det blir. Låt därför bommen vara öppen, åtminstone på sommaren.

Hon kräver det särskilt mot bakgrund av att Grundet är i kommunal ägo.

|

– De fina badstränderna ska tillhöra allmänheten. Alla vill ju till ”Holmen”, säger Barbro Eriksson.

Nils-Olov Lindfors, byaålderman i Sunderbyn, håller med.

|

– Det enda rimliga vore att ha bommen öppen under sommarmånaderna. Grundet är ett fantastiskt ställe som borde gå att göra till en oas för alla.

Men vägbommen finns där för att Sunderbyns scoutkår sedan länge har sin verksamhet ute på Grundet, där flera gamla byggnader har renoverats för deras aktiviteter. Det är också scouterna som sedan slutet av 90-talet ansvarar för bommen.

– Vi fick tillstånd att ha bommen, eftersom det hade varit mycket skadegörelse tidigare. Därefter har bommen fått vara kvar. Det som är bra är att det inte är en ständig trafik, utan Grundet får vara bilfritt när vi har våra aktiviteter, säger Daniel Söderström, scoutkårens ordförande.

– Ja, men som gående och cyklist kan du ta dig under ändå, även om det är en ”vighetsövning”, säger Daniel Söderström.

Trots bom och larmade byggnader har skadegörelse drabbat scoutkåren även på senare år, i fjol somras med krossade fönsterrutor, förstörd toalett och annat som har behövt återställas.

– Ibland är det ölburkar och annat kvarlämnat. Men tack vare bommen är det mindre sånt numera, eftersom Grundet är svårtillgängligt för epa-traktorer, mopeder och andra ungdomsfordon.

Daniel Söderström förstår ändå delvis bybornas önskemål om att scoutkåren skulle ansvara för bommen på dagarna sommartid, men ett problem är att scoutverksamheten vilar under just under semestermånaderna.

– Vi bedriver frivillig verksamhet och kan inte fara dit varje sommardag för att öppna och låsa bommen.

Det har också funnits planer på att flytta bommen för att anlägga en parkeringsplats på själva Grundet, men det har hittills inte gått att genomföra.

– Det är tråkigt att vi måste ha bommen, men vad skulle hända om vi tog bort den? Med bättre belysning på vägen ut, skulle det kanske inte vara lika befogat.

Nils-Olov Lindfors tycker i stället att kommunen borde investera i övervakningskameror.

– Eller så kan vaktbolag åka runt och kolla. Så fungerar det på kommunens övriga friluftsområden.

Byaåldermannen har tagit upp frågan i bland annat fritidsnämnden, där Nils-Olov Lindfors även har påtalat hur förfallen och farlig den gamla träkajen runt Grundets norra sida är.

– Men inget görs, inget får kosta i byarna, säger han.