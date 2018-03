Vapenamnesti är inget vanligt tilltag i Sverige. Senast en sån här amnesti gällde var för fem år sedan under 2013. Innan det har Sverige bara infört vapenamnesti under två tillfällen under 1993 och 2007.

– Ett av syftena med amnestin är ju att minska antalet illegala vapen i samhället. Det ser vi ju också. Varje vapen man inte har tillstånd att inneha som vi kan få bort från samhället är ju bra. Det har till syfte att minska risken att de ska komma i orätta händer, säger Sara Sjöholm gruppchef XXXX

Är det ett steg i regeringens hårdare tag mot brottslighet?

– Ja. Så är det ju. Ett av syftena med amnestin är ju att minska antalet illegala vapen i samhället, säger Sara Sjöholm Jag jobbar som tillförordnad sektionschef vid rätts Nord.

Under senaste amnestin i Norrbotten var den överväldigande majoriteten av skjutvapen som kom in jaktvapen. 363 vapen inkom 2013. I år har hittills 200 vapen lämnats in i Norrbotten när halva tiden har gått. Det handlar om vapen som förmedlats via dödsbo, eller folk som har hittat vapen som de inte längre vill ha.

– Vi har fått in en del enhandsvapen. Någon kulsprutepistol. Men de allra flesta är ju vanliga jaktvapen, säger Sjöholm.

Vapensmugglingen till Sverige har ökat på senare år.

För den ansträngt sig för att komma över ett vapen bortom lagens räckvidd: vad får regeringen och polisen att tro att de kommer lämnas över?

– Ibland är det folk som ångrar sig och ändrar sig och vill leva ett annat liv. Ibland kommer någon över vapen vid inbrott, och de säljs och används felaktig, säger Peter Lundmark gruppchef i Piteå älvdal.

Sjöholm påpekar att det ännu är för tidigt att säga om det inkommer fler eller färre vapen än förra året. Men klart är att antalet hittills visar att vapenamnestin är effektiv:

– Även om det bara hade inkommit tio vapen så hade det varit tio illegala vapen som kommer bort från samhället, avslutar Sjöholm.