RÅNEÅ

En vattenläcka uppstod under måndagen på Klapphällsstigen i Råneå. Vattenläckan ska åtgärdas under dagen och under tiden finns en vattenbil på plats för att boende ska kunna hämta vatten.

Läckan kan orsaka grumligt vatten i området, spola rikligt med vatten under uppsikt när vattnet är åter, skriver kommunen på sin webbplats.