Sunderby sjukhus personalbrist har varit ett problem under en längre period och tidigare har de tagit in hyresköterskor för att kunna behålla vårdplatserna. När Region Norrbotten beslutade att stoppa möjligheten att hyra in sjuksköterskor blev det obalans i organisationen, och beslut togs att slå ihop lung- och infektionsavdelningen.

Enligt verksamhetschefen Karin Lindmark är läget besvärligt och det blir inte bättre när sju anställda sjuksköterskor säger upp sig.

– Vi har inte mött varandra på något bra sätt i den här processen. Det är jättetråkigt och det ska vi försöka reparera, säger hon.

Framöver följer en process där ledningen tillsammans med personalen ska se över sitationen och se vilka alternativ som finns och hur de ser ut.

– Vår önskan och ambition är att vi ska kunna nå en annan lösning för att våra medarbetare ska vilja jobba kvar.

Bland annat kommer oktoberlönen att höjas med 2500 kronor för sjuksköterskorna. Det finns också planer att möta sköterskornas behov att få bättre koll genom internutbildningar av erfarna kollegor.

– Sen är det ju förstås så att om man har en internutbildning en eftermiddag gör inte det till att en är fullfjädrad inom det området men det är en bit på vägen.

Men inget är hugget i sten och det är oklart vad som sker, enligt Karin Lindmark.

– Vi kommer nu att se över vilka alternativ som finns, tillsammans med personalen, men i dagsläget vet vi inte vad det får för konsekvenser.