Det kryllar av färg och en lukt av gas sprider sig längs viadukten från Örnäset centrum till Lövskatan i Luleå. Nio gymnasieungdomar är mitt uppe i att smycka betongväggen med figurer från sagornas värld. En rulle med film slingrar sig genom ett fantasilandskap med Nasse från Disneys "Nalle Puh" som leds av en kanin som håller i en skylt där det står Örnäset, som slutligen når larven i "Alice i Underlandet", bara för att nämna några av karaktärerna som tittar fram i den annars gråa tunneln.

– När vi hade kommit fram till film- och fantasitemat kom jag att tänka på "Alice i underlandet" och vilka varelser som fanns med där och då kom jag och tänka på larven, säger Alice Norman, 17 år, konstnären bakom den målningen.

Processen innan de började måla tog drygt två dagar. Då skulle de gemensamt komma fram till ett tema, sedan skissa och pitcha idén för att slutligen få den godkänd av stadsbyggnadsförvaltningen som beställt målningen. Idén bakom Örnnässkylten, skogen och sedan ett norrsken som ska pryda taket i tunneln är att få en koppling till Luleå och Norrbotten, berättar Alice.

– Samarbetet har gått förvånansvärt bra. Jag trodde att det skulle vara svårare, att alla skulle ha olika åsikter men de flesta ville ha film, fantasy och norrsken, säger hon.

På fritiden är Alice och hennes vänner Astrid Berglund och Saga Lehto, som också målar i tunneln, med i galleri Lillasyster. Där får de uttrycka konst i alla möjliga former. Men just via sprejfärg är relativt nytt för Alice.

– Jag har aldrig sprejat så här detaljerat förut med skuggor och så utan jag har bara sprejat en träskiva svart och rosa en gång.

Hon hade hört om tidigare tunnlar som D.I.O.R-grupperna hade gjort och tänkte att det skulle vara kul att testa på.

– Det har varit jätteroligt. Även om det inte är något superstort arbete och man kanske inte känner någon större press så har det varit en bra upplevelse.

När allt var grönt från stadsbyggnadsförvaltningen var det dags att beställa den mängd av färg- och sprejburkar som gänget behövde.

– Jag tror att det ska vara över 200 burkar med färg. Vi vill ha färg i många nyanser för att få mycket skuggningar. Vad jag har hört är vi de som beställt mest hittills, säger 16-årige Kanapat Buddhasri Rojroung som målat så länge han kan minnas.

Kanaput hade sett tunnlar på Hertsön och hittade sedan jobbet via kommunens hemsida.

– Det lät perfekt för mig som gillar att uttrycka mig kreativt. Jag tycker att det är jättetrevligt här. Man får verkligen en gemenskap. Vi bestämmer allt tillsammans.

Helst målar han i akryl och gärna bilder med mycket budskap, men att använda sprejfärg för att uttrycka sina känslor har han inte gjort förut.

– Allting har jag lärt mig här. Det skiljer sig ganska mycket från andra tekniker. Färgen är mycket mer täckande och det gäller att jobba väldigt snabbt så den inte börjar rinna.

Projektet skapades för att unga ska få vara delaktiga, och ha eget inflytande för sitt Luleå och sin närmiljö. Men en positiv effekt på de platser som fått nytt liv är att klotter har minskat.

– Vi vet att de tunnlarna som vi målar har extremt lite skadegörelse i jämfört med omålade tunnlar, säger Anna Timfält, arbetsledare för D.I.O.R.

Det är sjätte tunneln som fritidsförvaltningen får i uppdrag till sommarjobbarna att måla. Alla målningar förutom en tunnel på Porsön har fått vara kvar.

– Den blev så pass förstörd att den tvingades sanera, säger Anna Timfält.

Alice Norman bor i närheten av Örnnästunneln och hoppas att deras alster kommer förbli orört.

– Det vore ju roligt om det var kvar och att man kommer kunna åka förbi och tänka ”juste, det gjorde jag förra året.”. Det är kul att kunna bidra till något positivt, att det ger en roligare stämning i området och att andra kan bli glada av alla färger och uppskatta det, säger hon.

– Det känns trevligt att vi byter ut klotter mot vår konst och utsmyckar Luleå. I målade tunnlar klottras det mycket mindre, säger Kanaput Buddhasvi Rojroung.