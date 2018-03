Enligt inre befäl vid räddningstjänsten så är det full rökutveckling i en villa på Trysens gränd. Räddningstjänst har precis kommit till platsen och det råder kraftig rökutveckling.

Branden ska ha startat i köket, enligt en förbipasserande som slog larm till räddningstjänsten.

– Det slår ut lågor från köket och fönstren är krossade, säger inre befäl vid räddningstjänsten.

Räddningstjänsten söker nu igenom huset då det är oklart om det finns någon person där inne.

– Enligt uppgifter ska huset nyligen sålts och stått tomt, men vi vet som sagt inte om det är så, säger inre befäl vid räddningstjänsten.

Uppdaterad klockan 13:52.

Enligt vår reporter på plats, Nils Johansson, råder det fullt pådrag på platsen, tre brandbilar samt ambulans är där. Enligt polisens uppgifter finns inga personer i huset. Det är kraftig rökutveckling och rökdykare går just nu in.

- Röken drar även in över de andra villorna, säger Nils Johansson.Det var grannar som slog larm om branden då de såg öppna lågor.

Villan såldes, enligt booli.se som listar sålda bostäder, i februari 2018.

Uppdaterad klockan 14.13:

Redan när räddningstjänsten kom till platsen var branden fullt utvecklad inne i huset. Öppna lågor slog ut ur fönstren på den bakre kortsidan av huset.

Det råder kraftig rökutveckling och rökdykare har gått in i villan. De försöker att begränsa branden, men yttre befäl på plats, Niklas Bergman, säger att det inte ser bra ut. Elden har sannolikt spridits via vindsutrymmena under yttertaket.

Det råder kraftig rökutveckling på platsen som drabbar villaägarna runtomkring branden.

– Det luktar intensivt av bränt plast, säger Nils Johansson.

Flera av de boende runtomkring har samlats på platsen och följer räddningsarbetet.