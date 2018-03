SOS alarm fick vid 20.50-tiden på tisdagskvällen ett samtal från STF:s fjällstugor i Alesjaure, där personalen hade tagit hand om en skadad gäst.

Stuggästen hade under stunden i bastun bränt sig så illa på ryggen att han bedömdes behöva komma in för vård under onsdagen, berättar polisen på sin sajt på onsdagsmorgonen.

– Han har fått hetvatten på ryggen. Det gjordes en samlad bedömning mellan SOS och läkarvården och det bedömdes inte vara någon fara att stanna över natten, säger Börje Öhman vid polisens regionledningscentral, som beslutade att kalla in fjällräddningen.

Men det var inte väder för att flyga helikopter på morgonen så två fjällräddare har larmats ut för att hämta mannen med skoter och pulka. Det grå fina leder till Alesjaurestugorna och Börje Öhman tror att hämtningen kommer att gå bara fint.

– Det är ingen dramatik egentligen, utan sånt som händer, säger Börje Öhman, som inte har kännedom om hur hetvattensolyckan gick till.

Alesjaurestugorna är ett populärt besöksmål längs Kungsleden mellan Abisko och Kebnekaise. De närmaste farbara vägarna finns i Abisko och Nikkaluokta, 35-40 kilometer från stugorna.