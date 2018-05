Det är andra gången den här morgonen som han åker från hemmet i Svartbyn till mätstationen i Räktfors, ett par mil söder om Överkalix. I vanliga fall far han bara dit en gång i månaden.

– SMHI har ju numera automatisk avläsning. Så värdena behöver bara läsas av manuellt vid strömavbrott. Men nu när vattnet är högt vill ju gubbarna här omkring veta hur läget är, säger observatören Uno Nilsson.

Att flödet i Kalixälven är högre än vanligt råder det inget tvivel om.

– Inte ett enda år efter rekordåret 1995 har det varit så här högt. Nu är det bara fyra-fem centimeter ifrån toppen då, säger Uno Nilsson.

Han berättar att referensvärdet på vattenståndet innan avsmältningen brukar ligga på omkring 1,4 meter i Räktforsen och att det vanligtvis sedan stiger till 5,5 meter eller högst 6 meter. Nu ligger nivån på 6,15 meter.

– Det är extremt högt. Allra snabbast var ökningen för några dagar sedan mellan den 11 och 12 maj. Då höjdes nivån med 37 centimeter över ett dygn. Men nu verkar stegringen ha lugnat sig, säger Uno Nilsson.

Exakt hur länge mätningarna gjorts i Räktforsen vet han inte:

– Men jag tog över uppdraget efter min far någon gång på 1990-talet. Han skötte det en stor del av sitt liv.

Mätningen går idag till så att vatten från älven trycks in i en brunn i stationen via ett rör. En flottör mäter sedan av höjden.

– Det beror på hur mycket snö som smälter i fjällen och om det blir regn. Är det inte lite extra spännande att läsa av vattnet när det är nära till rekord?

Uno Nilsson ler.

– Nja, inte vet jag om det är något speciellt. Men visst är det roligt att följa med och se hur det utvecklas.

Från SMHI bekräftar vakthavande hydrolog att det under måndagsmorgonen flödade mycket vatten i Räktforsen: 2090 kubikmeter vatten per sekund, vilket är nära rekordet från 1995. Då rann det som mest 2145 kubikmeter per sekund i forsen den 3 juni.

– Det är nära, men det kommer nog inte att slå rekordet. När man ser på grafen skulle det krävas ett kraftigt regn för det, säger hydrologen Gustav Carlsson.