Sent i går kväll hade räddningstjänsten tolv skogsbränder att bekämpa. Under natten har tre av bränderna överlämnats till markägare så just nu jobber de för fullt med nio stycken skogsbränder.

Just nu brinner det i:

Kiruna, Linafjället

Pajala, Vaktjärv

Överalix Stora stenträsket

Vidsel, Lappmoberget

Jokkmokk, Klockarmyren.

Jokkmokk utanför Murjek

Myr i gränslandet mellan Älvsbyn och Jokkmokk

Boden

Samt ytterligare en brand

Den största skogsbranden är den i Jokkmokk som är på cirka 100 hektar.

Sprider sig bränderna eller får ni inte bara stopp på dem?

- Än så länge har vi inte kommit runt och fått stopp på alla kantbränder, alla ligger riktigt eländigt till så det tar tid att komma dit. Det extrema väderläget gör att det är svårt, säger inre befäl, Patrik Lindfors.

Under natten har de bland annat kämpat på med en större brand i Överkalix.

– Vi jobbar på för fullt. Vi vattenbombar och skogsbolag gör brandgator, säger Patrik Lindfors, inre befäl på räddningstjänsten i Norrbotten.

Läget är lika illa på andra håll i Norrbotten, säger Lindfors.

– Det här är tredje dygnet vi arbetar, så vi börjar gå på knäna.

Hur löser ni det?

- Vi kämpar på så gott vi kan. Vi går ut till ordinarie personal som är ledig och kollar om de kan komma in och jobba en stund ute på de här bränderna. Vi har även tagit hjälp av försvaret, hemvärnet.

Från branden i Överkalix berättar räddningsledaren Robert Larsson att när de kom till platsen var det öppna lågor. De är sex man från Överkalix och sex man från Övertorneå som tillsammans försöker få bukt på elden.

– Det brinner och vi hinner inte sätta ut slangar i takt med elden som sprider sig, säger han.

När räddningstjänsten kom till platsen brann det på en yta som är 200 m gånger 300 m. Elden har spridit sig, en senare siffra är att brandytan är 400 m gånger 1,3 km, och personalbristen är ett faktum.

Är ni tillräckligt med folk på plats?

– Nej, men det är man väl aldrig. Helikoptern är i Pajala och kan inte vara här fören om några timmar, säger Robert Larsson.

Det är 3 km till närmaste by från eldsvådorna, fågelvägen. Men Robert Larsson säger att inte några hus är i farozonen i dagsläget.

– Det blåser norrut, men det blåser mindre nu. Vi hoppas att vi kommer hinna släcka innan det kommer dit. Vi väntar på en maskin som ska hjälpa oss att fälla träd så vi kan göra en trädgata för att stoppa spridningen, då vi inte hinner göra det för hand, säger han.

Man har byggt ett slangsystem för att få vatten direkt från sjön. Räddningstjänsten har fått hjälp både från Övertorneå och av privatpersoner.