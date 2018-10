SMHI:s prognos för norrbottens kustland visar att molnen kommer spricka upp, klart väder väntas med varma temperaturer kring 16 grader, på vissa håll 20 grader. Enligt prognosen ska det bli varmt även i inlandet, i södra delen kommer temperaturen ligga kring 15-18 grader, men i de nordligaste delarna väntas lägre temperaturer.

Här är SMHI:s prognos för dagen.

Kust

Mest soligt, i nordligaste Norrbotten moln som håller sig kvar under eftermiddagen. Inatt ökad molnighet västerifrån, till morgonen i Norrbotten följt av regn. Under morgondagen berör regnet även Västerbotten. Inatt och imorgon omkring 10 grader. Sydlig eller sydvästlig byig vind, som vid kusten är frisk. Sent inatt omslag till nord.

Inland

I den norra delen kan moln och dis eller dimma dröja sig kvar under eftermiddagen, i södra delen mest soligt. Inatt regn västerifrån, som under morgondagen rör sig bort åt sydost, men berör sydöstra Lappland större delen av dagen. Inatt och imorgon 5-8 grader. Sydlig eller sydvästlig byig vind, som sent inatt slår om till nord.

Fjäll

I den norra delen mest mulet och i västra fjällen tidvis något regn, i södra delen omkring halvklart och uppehåll. Från ikväll allmänt mulet och tidvis regn som inatt kan kan få inslag av blötsnö. Imorgon bitti passerar regnet österut och under dagen uppehåll. Inatt och imorgon 1-6 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, på kalfjället ikväll hård eller lokalt mycket hård. Inatt vrider vinden till väst eller nordväst och avtar.