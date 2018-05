Det nya stadshuset slutbesiktades mellan 7-10 maj. Nu står det klart att huset inte blev godkänt.

– Det gick inte att göra en komplett slutbesiktning, säger Peter Fredriksson.

– Det är lite av varje, på bygg är det lite detaljer som är kvar, lite fasaddelar. Nu har jag inte varit med på de besiktningarna, men som jag förstod det så är det inte färdigt med bland annat, el, lås, brand, samordnade funktionsprovningen är inte färdigkörd, och allt det där hänger ihop, för att larmsystemet ska fungera så måste allting fungera med lås och brandlarm och hela biten.

För kommunen har förseningen ingen större betydelse enligt Peter Fredriksson.

– Från kommunens sida så är det ingen fara, vi sitter inte i sjön. Vi har inte tryckt på att slutbesiktningens redan ska vara färdig. Vi har ännu en tid på oss innan vi ska flytta in. De delar som vi har velat komma in i, som arkivet, där har de lovat att vi ska kunna komma in när vi vill. Och personalens inflyttning i augusti. Det ska inte påverka någonting för verksamhetens del.

Flytten blir inte försenad?

– Nej, inte för kommunens verksamhet, det är ingen fara.

Nu ska PEAB fortsätta med bygget och sedan meddela när det är färdigbyggt och klart för besiktning. Det finns inget nytt datum för besiktning ännu.

Känner du dig orolig?

– Nej, det gör jag inte, det är inte så stora saker som fattas. Det ser värre ut än vad det är där inne med massa ställningar kvar på golvet.