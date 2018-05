Tidigare har Norrbottens-Media redogjort för de ekonomiska problem som bostadsrättsföreningen Karlavagnen belägen på Kyrkogatan i Kiruna ställts inför. Nu har rekonstruktionsplanen landat på kommunens bord. . Bakgrunden till skulden är en investering som gjordes av föreningen på 1990-talet som man inte kunde betala och där kommunen gick in som borgenär. Sedan dess har Karlavagnen varken amorterat eller betalat ränta på skulden. Efter turerna Gällivare tingsrätt beviljades föreningen möjlighet till rekonstruktion. Planen för denna är nu färdigskissad och rekonstruktören Hans Andersson föreslår att föreningen betalar en ackordslikvid på 16 500 732 kronor till Kiruna kommun vilket inleds med en amortering på 2,5 miljoner kronor som ska betalas inom 30 dagar från det att kommunen, om man så väljer, accepterar förslaget. Återstående belopp ska därefter återbetalas under maximalt en tioårsperiod, vilket innebär en amortering på 1,4 miljoner kronor årligen. I förslaget ingår också en förhöjd avgift för medlemmarna i Karlavagnen under 2018.

Kommunen har varit öppna med att man kan tänka sig att bortse från ränteskulden och att endast kapitalskulden på 16,5 miljoner kronor återbetalas.

– Utifrån vårt perspektiv har vi varit tydliga med att åtminstone kapitalskulden måste betalas tillbaka. Vi är mån om att föreningen ska kunna leva vidare. Samtidigt är det ju så att vi måste få tillbaka de pengar som skattebetalarna gått in med, sade Peter Niemi till Norrbottens-Media den 29 april.

Rekonstruktionsplanen har inkommit till Kiruna kommun och kommunkontoret har lämnat över den till kommunstyrelsen tillsammans med förslaget att godkänna planen. Detta eftersom om föreningen tvingas till konkurs måste kommunen betala hela sitt borgensåtagande på 53 miljoner kronor.

Kommunen beslutade i december 2017 för att återkräva de pengar som föreningen var skyldig – vilket den 1 mars en kapitalskuld på 16 500 732 kronor samt ränta på 13 431 969 kronor.