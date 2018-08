LKAB:s produktion ovan jord har stått stilla sedan den tragiska fallolyckan där 21-åriga Julia Markström omkom. Den tydligaste orsaken bakom produktionsstoppet har varit utredningsarbetet som inletts i kulsinterverket där olyckan inträffade där man alltså vill fastställa en absolut säkerhet att ingen liknande olycka kan hända igen. Ett flertal utredningar pågår och från LKAB:s sida har man tagit in företaget Giwa Inspecta som leder en besiktning av både anrikningsverket och kulsinterverket. Under den tiden har alltså produktionen stått stilla. Under onsdagen befann sig vd Jan Moström på plats.

– När något sånt här händer är det en stor kris i organisationen. En arbetskamrat till många här i Svappavaara har förolyckats och det finns många tankar och mycket att hantera, sade han då.

Nu verkar besiktningen gått så långt att gruvbolaget ser en möjlighet att påbörja produktion igen. Det var till P4 Norrbotten som Josefine Ejemalm, kommunikatör på LKAB, sade att man mest troligt kommer att starta upp produktionen under måndag förmiddag men att det fortfarande inte är prio ett.

– Det finns ju absolut inget krav att produktionen måste komma igång på måndag, eller så snart som möjligt. Det handlar snarare om att produktionen får vänta. Det är sekundärt. Det viktigaste är att det är tryggt och säkert för alla som befinner sig inne på LKAB:s område, sade Ejemalm till P4 Norrbotten.