Brevet

"Öppen fråga till Kommunen och Kiruna Bostäder:

Förra våren kom beskedet att alla vi studenter som bodde på elevhemmet Skyttegatan 20B var tvungna att flytta ut efter terminen, huset skulle rivas.

Nu, mer än ett år senare är rivningsarbetet så gott som klart, men varför dröjde det så?

Ett helt läsår har passerat och huset stått tomt, för oss elever på Rymdgymnasiet har ”Skytte B” varit en stor del under våra år på skolan, det har varit det enda boendet tillgängligt för studenter under 18år (bortsett från elevboendet på hjampis)

Visst så har Rymdgymnasiet också boenden på området, men de är endast för förstaårselever och har ej plats för alla som kommer in varje år.

För mig var Skyttegatan en räddning, jag var en av de i min kull som ej fick plats på boendet på folkhögskolans område, jag fick tillsammans med ett par andra bo i en tillfällig sovsal i ett konferensrum på området tills att vi hittade något annat, under vintern hyrde vi en lägenhet tillsammans där vi bodde 6 killar under samma tak under ett par månaders tid.

Mitt i vintern kom dock beskedet från KBAB att jag fått ett rum på Skyttegatan där jag bodde under två år.

När det började dra ihop sig till sommaren 2017 så började jag planera min framtid, min sambo som är ett år yngre och hade ett år kvar av studierna hade kunnat ta över mitt kontrakt på den lilla lägenhet vi hade lyckats få på översta våningen av huset.

Men då fick vi brevet i brevlådan att alla skulle lämna huset för att det skulle rivas, men med facit i hand så inser vi att boendet mycket väl hade kunnat vara i bruk i ett läsår till, dörrarna byggdes snabbt igen under hösten 2017 men sedan dess har inget hänt förrän nu, inte tar väl det ett år att förbereda en rivning?

Att huset rivs får vi bara acceptera, att studenter som söker sig till Kiruna nu får det ännu svårare att hitta ett boende är bara något som drabbar kommunen i slutändan, vilket jag tycker är så tråkigt, jag flyttade hit för 4 år sedan för att plugga, det var mina planer. Jag har under fyra år hatat och älskat Kiruna, och nu är jag här, bosatt, uppfostrar ett barn och betalar skatt till den kommun jag ibland undrar om de kastar tärning i beslutstagande situationer."