Rapporter från handeln i södra Sverige visar att ved är en storsäljare under denna vinter. Hela Sverige har haft en snöig vinter med minusgrader under längre perioder än under en genomsnittlig vinter. Vedlagren sinar och butikerna töms snabbt på den ved som kommer in.

– Vi märker av vedbristen. När vi får in pallar så säljer det slut snabbt, säger Henrik Örtenvik, kommunikatör hos COOP Norrbotten.

Och det är inte bara på svensk sida som bristen gör sig gällande. Bristen på ved är stor även i våra grannländer, Finland och Norge. Svensk ved går därför även till våra grannländer.Nyligen rapporterade norska medier, via nyhetsbyrån NTB, att Coop i Norge sålt 40 procent mer ved denna säsong än under hela förra vintern. Samtidigt rapporterar man om köldrekord i delar av landet.

– Den kalla vintern har lett till stor efterfrågan både i Sverige och våra grannländer. Alla drabbas. Jag pratade med en varuhuschef i Stockholm tidigare idag och situationen är likadan där. Under sportlovstider eldas det mer och veden tar slut, säger Örtenvik.

– Det vet vi inte men det skulle ju kunna vara ett rimligt beteende. När det är så kallt vet man ju inte vad som kan hända.

Och vinterns vedbrist och kundernas stora efterfrågan på ved får handeln att tänka till några steg inför kommande vintrar.

– Vi i branschen får lära oss av den här vintern. Förhoppningsvis har vi lärt oss till nästa år ifall vintern blir lika sträng, säger Örtenvik.