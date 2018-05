Först kommer SMHI med lugnande besked till oroliga stugägare intill älven. Vattnet i älven stiger fortfarande, men mätstationen i Pello, mellan Övertorneå och Pajala, visar efter måndagsdygnet att kurvan har börjat plana ut när det gäller ökningen av vattenflödet där.

– Det ser ut som att det börjar sakta ner och närma sig kulmen, säger Anna Kuentz, vakthavande hydrolog vid SMHI.

Längre nedströms, i Kukkolakoski, for vattnet under söndagsdygnet förbi i ett flöde av 1950 kubikmeter per sekund. Det ökade stort under måndagen. En kubikmeter motsvarar 1000 liter och dygnsmedelvärdet slutade på hela 2870 kubikmeter per sekund i går, vilket är mycket närmare rekordet från 1995 då flödestoppen stannade på hisnande 3170.

Kulmen beräknas komma någon gång runt fredag eller lördag, möjligtvis ännu tidigare. SMHI räknar med att vattenflödet kan bli extremt högt.

– Enligt vår prognos kommer det att komma upp i närheten i klass 3-nivå. Men prognosen är satt högt så jag tror inte att det kommer upp riktigt så högt, säger Anna Kuentz.