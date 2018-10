Nya konstellationer har sett dagens ljus efter valet, vilket lett till att även nybörjare tar plats som kommunalråd i länets kommuner.

I Kiruna tappade S stort. Det fick till följd att kommunen för första gången inte har socialdemokrater i ledningen. I den styrande alliansen ingår: C, Nya Kirunaparitet, M, SJP och KD. Nytt kommunalråd Gunnar Selberg (C).

Gällivares nya styre består av tre partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

2019 återfinns Jeanette Väppling (V) på kommunalrådsposten. 2020 Henrik Ölvebo (MP) och de två sista åren Birgitta Larsson (S).

I Pajala blir en nykomling – Ulrica Hammarström (S) – nytt kommunalråd. S har ingått allians med KD och Sjukvårdspartiet.

I Överkalix gjorde Socialdemokraterna ett kanonval och får egen majoritet. Nya kommunalråd blir Anne Jakobsson och Leif Nilsson, båda med mångårig erfarenhet från kommunpolitiken.

I Älvsbyn fortsätter S och V sitt samarbete. Något som innebär att Tomas Egmark, 55, blir nytt kommunalråd. ”Vi har samarbetat, varit i lag med varandra så länge som jag varit aktiv”, säger han.

Stora förändringar väntar i Haparanda där (S) tappade makten efter valet. Det mesta tyder på att Sven Tornberg (C) backas upp av M, KD och SJV – och blir nytt kommunalråd.

I Kalix står det klart att S, V och MP fortsätter att styra, med Tommy Nilsson (S) som kommunalråd.

I Piteå tappade Socialdemokraterna två mandat. Kommunalrådet Helena Stenberg (S) hoppas på fortsatt samarbete med V och MP.

Förhandlingar pågår. Senast 15 oktober ska anmälan om eventuell valteknisk samverkan vara inne. ”Då vet vi vilka partier som har majoritet. Sedan tar nomineringsarbetet i partierna vid”, skriver Jeanette Ögren Viklund, kommunikationschef.

I Luleå pågick spelet om makten fram till onsdagen. Då stängde S dörren för ett majoritetsstyre med V och MP. Nu tänker Socialdemokraterna styra Luleå med en hoppande majoritet.

I Boden tar den nya koalitionen Framtid Boden makten. Den består av med S, C, MP och SJVP. Kommunalråd blir Claes Nordmark (S). Den nya koalitionen har ett mandats övervikt mot oppositionen: Bodenalternativet, L, V, M och SD.

I Arvidsjaur är läget fortfarande oklart. Efter valet är S fortfarande störst, med elva ledamöter. Snäppet under hamnade C med tio. Om de två hade gjort upp hade det blivit en stabil majoritet. Men enligt S-förhandlaren Björn Lundberg krävde C en kommunalrådspost. "Ett orimligt krav. Vi som kommun har inte råd med två", säger Lundberg. Enligt arbetarekommunens ordförande Patrik Åman fortsätter samtalen med samtliga partier. Den 17 håller partiet medlemsmöte, på dagordningen står bland annat den 17/10 där vi väljer till styrelser och nämnder.

I Arjeplog behöver S, som får nio platser, stöd från ett parti för att vara säkra på att behålla makten. Aktuella partier är V med sex, C med fyra och L med två platser. Allt pekar på att Britta Flinkfeldt (S) får fortsätta som kommunalråd.

Hur det ska gå i Jokkmokk är fortfarande oklart. Klart är att S och V, som tidigare samverkat, får ihop tolv mandat. Det räcker dock inte för att få majoritet. Om inte fler av de tidigare oppositionspartierna ansluter får SD en vågmästarroll.

Även i Övertorneå är det också osäkert hur det går. S är störst med nio mandat, därefter kommer C med sex. Båda behöver stöd från mer än ett parti för att kunna bilda en majoritet. Tänkbara kommunalråd: Tomas Mörtberg (C) eller Bente Moen Åkerholm/Roland Kemppainen (S).