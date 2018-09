Folkligt förankrade Hertsösonen Gustav Uusihannu uttryckte stor oro och kritik i sin analys av Socialdemokraternas valfiasko i Luleå och regionen.

Statsvetaren Charlotta Söderberg konstaterar att han hade kunnat locka många röster till partiet, i ljuset av den enorma kryssframgången i regionvalet 2014, när Uusihannu fick över 5 000 personröster, flest i landet på den nivån.

– Han hade en oerhörd energi då, reste runt i hela Norrbotten och det lönade sig, säger Charlotta Söderberg.

Ändå utmanövrerades Gustav Uusihannu från partiet inför årets riksdagsval.

– Klart att han blev besviken över att han inte fick fortsatt förtroende från partiet, när han jobbat så hårt och lockat så många personkryss till partiet.

Charlotta Söderberg anger flera tänkbara orsaker till att han ratades från riksdagslistan.

– En sak är att partiet vill ha kontroll över vilka de skickar till riksdagen.

Av lika stor vikt, menar hon, är det faktum att Gustav Uusihannu gjorde en snabb, otraditionell karriär inom partiet och inte gick den långa vägen, via SSU, utan i stället kom sent in i partiet, från sin bakgrund inom idrottsrörelsen.

– Sånt har stor betydelse just inom S. Andra partier är mycket mer öppna för att släppa in medlemmar ”från sidan”, de uppskattar också kandidater med akademisk utbildning mer än vad S gör.

Borde partiet dra lärdom av det?

– Det måste S själva avgöra, vilken typ av partiföreträdare de vill lyfta fram. Nu väljer de representanter som snarare har gått ”partiskolan”, varit partikämpar länge.

En annan anledning till utfrysningen kan vara att Gustav Uusihannu gick på tvären mot partiet i den infekterade skolfrågan, och tog strid för Hertsöskolans högstadium när S-styret och tjänstemännen ville stänga skolan.

– Han satte ner foten tydligt, väckte stark opinion mot nedläggningen, så att S till slut fick ändra sig. Sånt uppträdande brukar inte uppskattas av S. Är man för individuell och frispråkig riskerar man alltid att straffas, säger Charlotta Söderberg.

Vilka konsekvenser i årets val fick det för S att Gustav Uusihannu utmanövrerades?

– Många besvikna S-väljare undrade varför de inte kunde kryssa honom i årets val. Följden blev att de röstade på andra partier. Att peta en person som lockade 5 000 personröster 2014 påverkar i stor utsträckning. Gustav var ett tydligt vallokomotiv, och nu tappar S mycket på Hertsön, Örnäset och liknande stadsdelar där han verkar.

Vilken signal sänder partiet ut till yngre väljare och presumtiva medlemmar?

– Många känner att det inte är någon idé att engagera sig politiskt, när inte ens en sån som Gustav får fortsatt förtroende. Det skapar en uppgivenhet som riskerar att skrämma bort folk från politiken, säger statsvetaren Charlotta Söderberg.