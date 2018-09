Redan på valnatten togs de första stegen mot samarbetet som presenterades häromdagen. Centerpartiet och Moderaterna utgör kärntrupp i en kommunledning tillsammans med Sjukvårdspartiet.

– Jag ringde och gratulerade Gunnar Selberg vid 1-tiden då det stod klart att de fått 15 mandat. Vi såg att nu finns det faktiskt en chans om Centerpartiet är intresserat av att samarbeta med Moderaterna. Vi är dock inte iland än, säger Stefan Sydberg.

Det svängde rejält under valnatten alltså. Stefan Sydberg har tidigare starkt kritiserat Gunnar Selberg för att bedriva en populistisk politik.

– I vissa fall har Gunnar fört en politik som man kan föra om man sitter i opposition. När man måste ta ansvar för helheten så blir det svårare. En fråga är strandskyddet. Det är ju Länsstyrelsen som fattar beslut. Även om kommunen vill att vi ska tillåta fler byggnationer så ligger det ju inte alls hos kommunen, säger Stefan Sydberg.

Men skiljelinjerna mellan partiföreträdarna har varit fler. Frågor som rör kommunalt stöd till näringslivet och stadsomvandlingen har varit vattendelare under mandatperioden som gått.

– Gunnar har stört sig på under en lång tid att kommunen går in och ekonomiskt stöttar projekt som inte ger tydliga resultat. Det är ju en av våra trätosaker som vi haft under de senaste fyra åren. Jag tror på att kommunen ibland måste "kroka arm i arm" med näringslivet och gå in med pengar på områden som annars inte hade utforskats.

Hur viktig är den frågan för dig utifrån din politiska linje?

– Näringslivet är en förutsättning för att Kiruna ska kunna växa. Den största kompromissen kommer att bli i näringslivsfrågor. Och kommunens stöd till näringslivet. Det tror jag kommer att bli den största kompromissen.

Hur principfast är du?

– Jag är en samförståndsmänniska. Jag tror att man skapar bättre utveckling genom att tillsammans komma överens om en lösning. Och det innebär att jag är kompromissvänlig.

Gunnar Selberg flaggar för att ytterligare partier kan vara intressanta, även om Sven Nylén nu blir politisk vilde och ansluter sig till Sjukvårdspartiet. Han kommer in med ytterligare ett mandat som ger majoritet.

– Jag vill ju inte att vi ska ha en majoritet som förlitar sig på en politisk vilde. Jag hade blivit väldigt sur om det var i mitt parti som det hänt. Att man tar med sig sitt mandat efter valet. Då hade jag hellre sett att man gjort det innan valet för det hade varit ett mer renhårigt sätt att gå tillväga, säger Stefan Sydberg.