Efter Centerpartiets framgångar i valet 2014 så fanns det väl knappast någon som tvivlade på att Centerpartiet och frontfiguren Gunnar Selberg skulle kunna ta ännu fler mandat under årets val. Under valkvällen stod det också klart att väljarna valt en annan inriktning, en annan kommunledning. Med ett valtapp på sju procent så var man tvungen att se sig besegrade. Kommunalrådet Kristina Zakrisson informerade redan under vintern att hon hade bestämt sig för att avgå efter mandatperiodens slut. Mats Taaveniku röstades in av partiet till ny kommunalrådskandidat. Det var i februari.

Mats Taaveniku menar dock att han aldrig fick en chans att kliva in och jobba seriöst i valarbetet inför valet. Han riktar skarp kritik mot sitt eget parti och partiledningen. I en egen analys utkristalliserar sig två orsaker till att man tappat väljare.

– Det som haft störst påverkan är sjukhusfrågan. Där tycker jag att "kirunasossarna" tidigare har varit alldeles för flata. Man har inte stått upp för Kiruna sjukhus på ett sätt som man behöver göra. Speciellt i en situation då Kiruna måste växa. Då tycker jag att det är en plikt för en kommunledning att stå upp för sjukhuset även om det inte hör till deras fråga, säger Mats Taaveniku.

Men enligt honom finns det ytterligare en tungt vägande orsak. Att han fått andra förutsättningar för att kunna jobba med övergången som kommunalrådskandidat.

– Jag hade inte förväntat mig att fortsätta med ett heltidsjobb när jag tog på mig rollen som kommunalrådskandidat. Jag hade räknat med att jag skulle kunna ägna en viss del av min ordinarie tid till kandiderandet, valarbetet, säger Taaveniku.

Vad berodde det på att det blev så?

– Jag har inte den blekaste aning. I andra kommuner har man en rätt lång övergång från sittande kommunalråd till kommunalrådskandidaten som ska ta över. Luleå är ett jättebra exempel där Lenita (Eriksson) fick komma in i princip ett år innan. Jag har försökt men det har inte gått. Det har ju varit upp till Kristina (Zakrisson) att avgöra hur hon har velat göra. I det här fallet har hon valt att sitta kvar själv ända in i slutet.

Har du fått något argument?

– Nej. Jag har inte fått något argument. Ambitionen var ju när jag blev aktuell som kommunalrådskandidat att jag skulle ta mer plats. Men med tiden så har hon skjutit fram det beslutet och till slut beslutade hon att hon inte ville lämna någon del av sin tid till mig för att kunna jobba vidare.