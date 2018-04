Stig Carlsson uttalar sig apropå takproblemen på Furuhedsskolans F-byggnad.

Skadorna syns utifrån bara på ”buktning” i fasaden, den detaljbild som Norrbottens Media haft avseende takskadan uppges inte vara en skada och har ingenting med den här saken att göra.

Kalix kommuns information om skadan är att en yttre takkonstruktion har gått sönder.

|

”Det finns en undre takkonstruktion i betong som gör att taket inte kan rasa in men det läcker in smältvatten i lokalen. Lokalen är avspärrad och maskiner och dylikt har täckts med plast och det vatten som kommer in leds bort” skriver Kalix kommun i ett pressmeddelande.

Vidare sägs att jourhavande fastighetsdrift ska besöka lokalen kontinuerligt under helgen för att se till att det inte samlas för mycket vatten.

”I början av nästa vecka kommer en konstruktör att titta på byggnaden och komma med förslag på lösningar för att återställa den” skriver Kalix kommun vidare.

Stig Carlsson säger att han ska informera sig ytterligare i frågan men baserat på det han vet i dag så måste beredskapen höjas.

– Den här vintern är onormal, men det är ändå så att vi måste agera och nu handlar det inte om pengar utan om människors säkerhet, säger Stig Carlsson.

Det är oklart vad skadorna på Manhemsskolan, och nu Furuhedsskolan, kommer att kosta.