Kirunas pensionärsorganisationer SPF Seniorerna, SKPF och PRO samt handikapporganisationen HSO hade bjudit in samtliga partierr i Kirunas kommunfullmäktige till öppet möte under måndagen. Men det var inte alla som kom, på plats fanns S, M, C, KD och Nya Kirunapartiet medan MP, SD, Samelistan och Knegarkampanjen samt Fi inte hörsammat inbjudan. Mötet modererades av Thomas Widén som är medlem i PRO och deltagarna fick möjlighet att både ställa frågor till politikerna och ställa dem till svars. Debatten kom att handla om allt från socialförvaltningens figurerande i media och boendefrågor till trygghet från nätbedrägerier. Eftersom det är valår haglade löftena från partirepresentanterna.

Är ni nöjda med svaren ni fick från politikerna?

– Nöjd blir man först när man ser orden bli verklighet, säger Thomas Widén.

|

Han var mest nöjd med att det verkade finnas ett stort intresse från närvarande politiker att ha en fortsatt dialog och bjuda in organisationerna till att ha synpunkter om hur nya centrum kan utformas så att det blir väl tillgängligt för både äldre och funktionshindrade.

Men vad vore en politisk debatt utan oenighet? Exempelvis frågan om fler trygghetsboenden som Centerpartiet har motionerat för.

– Jag fick en känsla av att många närvarande var öppna för att flytta till trygghetsboende. Men det värdefullaste för mig var den här dialogen som vi fick till och att vi fick höra vad de faktiskt vill, säger Selberg.

Stefan Sydberg tog med sig att många faktiskt vill bo kvar hemma så länge det är möjligt.

|

– Visst är trygghetsboende ett alternativ, men då bor du ju i praktiken hemma. Det är också en anrättning som inte egentligen ska finansieras av kommunen. Sedan ser vi ju att de som är byggda i Luleå kostar en hel del pengar.

Ett annat förslag från Gunnar Selberg sågades dock helt av Stefan Sydberg. Selberg menar att fler politiker från Kiruna borde följa Sten Nylén fotspår och rösta med hjärtat istället för partiet när det gäller vårdfrågor i regionfullmäktige.

– Om fördelningen var som idag hade det räckt med 1-3 ordinarie ledamöter som satte Kiruna främst i politiken för att vi skulle kunna ha en vågmästarroll, sade Selberg som själv kandiderar till både kommun- och regionfullmäktige.

Något som Stefan Sydberg inte gav mycket för.

– Då har vi en Kirunafront, sedan har vi en Luleåfront och en Piteåfront, vad händer sedan? Då blir det inga beslut tagna i regionen. Det där är ren och skär populism.

Sydberg röt också ifrån när Kiruna sjukhus liknandes vid en vårdcentral.

– Där jobbar faktiskt 500 personer. Man måste ju se till att uppskatta det som faktiskt finns, även om vi kan vara besvikna över vad vi inte har i vårdväg. Vi har en förmåga att glömma bort det som är bra.