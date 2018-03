Det rapporterar SVT Norrbotten, som skriver att Niklas Sirén helt enkelt tycker att 15 år som heltidspolitiker får räcka. Nu vill han fokusera på sin familj.

– Det är ett oerhört tempo i toppen politiken, inte minst i Kiruna, och jag har en familj att ta hänsyn till. Dessutom är jag nyfiken på att göra något annat, säger Niklas Sirén till tv-bolaget.

Uppdatering 11.32

När vi når Niklas Sirén bekräftar han den bild SVT ger. Men han utesluter inte en framtida comeback.

– Det ska man aldrig göra. Jag säger som Sean Connery sade i sin sista film: "Never say never again", säger Niklas Sirén.

– Dels tidsaspekten, att 15 år är väldigt lång tid. Sedan känner också att i det stora, tunga grundarbetet i att skapa förutsättningar för vår nya stad är vi nästan framme vid målsnöret. Det har naturligtvis varit ett tungt men mycket givande arbete och jag ser att jag lämnar över i ett läge då någon annan kan ta ansvaret i den del som kommer sedan, det vill säga navigera i alla de nya projekt vi har skapat förutsättningar för.

Sedan 2015 styr Vänsterpartiet kommunen tillsammans med Socialdemokraterna, Samelistan, Feministiskt initiativ och Moderaterna.

– Jag tycker det har fungerat väldigt bra. Det har varit ett givande och tagande i förhandlingarna och jag måste säga att jag ur ett vänsterperspektiv absolut inte kan klaga på utdelningen rent politiskt.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) lämnar också politiken efter valet. Hon lyfter fram det hårda klimatet på sociala medier som en starkt bidragande orsak till det.

– Jag har inte upplevt det på något annorlunda sätt, men för min personliga del har det inte haft någon påverkan. Men visst gör det att det är problematiskt och visst skapar det rent generellt en stor utmaning för demokratin som styrsätt, säger Niklas Sirén.

På torsdagskvällen har Vänsterpartiet i Kiruna årsmöte. Då väljs partiets nya förstanamn på fullmäktigelistan.