Det blir fortsatt varmt i Norrbotten och främst vid kusten där temperaturen kan nå upp till hela 32 grader på sina ställen. I fjälltrakterna och i inlandet blir det lite svalare temperaturer med inslag av regnskurar som under kvällen även drar ut mot kusten. Det kan alltså vara dags att rota fram något paraply där hemma under dagen.

Kusten: Under morgonen och förmiddagen dominerar solen längs med kusten, men framåt kvällen tätnar molntäcket och regnet drar in över kusten från inlandet. Temperaturen kan uppnå hela 32 grader under dagen för att sedan sjunka ned mot 15 grader under natten. Under natten kan man också räkna med regnskurar på många håll och även lite åska. Svaga till milda sydliga vindar.

Inlandet: Även här förväntas värmen att ligga kvar under dagen och temperaturen förväntas klättra uppemot 25 grader. Inlandet kan dock räkna med regnskurar redan under dagen med risk för ganska stora regnmängder och inslag av åska. Framåt natten ska det däremot klarna upp igen och bli halvklart till mulet med bara lokala regnskurar, främst i södra delarna. Under natten sjunker temperaturen ned mot 10 grader och det blåser sydliga och växlande vindar.

Fjällen: Även i fjälltrakterna får man räkna med regnskurar och molnigt väder under dagen. Temperaturen tros ligga mellan 14 och 19 grader för att sedan sjunka ned mot 10 grader under natten. Under natten är det fortsatt molnigt, men med uppehållsväder.