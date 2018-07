Prognoser från SMHI:

Kusten

Under dagen blir det växlande molnighet med regn- eller åskskurar som dör ut under kvällen. Det finns chans till sol under dagen och temperaturen kommer att ligga på 22-26 grader. I natt blir det klart och runt 15 grader. Mest svag vind.

Inlandet:

Under morgonen förekommer moln och någon skur, i övrigt soligt. Under dagen blir det växlande molnighet och lokala regn- eller åskskurar som dör ut under kvällen. Temperaturen ligger på omkring 20-24 grader. I natt klart med någon dimbank och 10-15 grader. Svag vind.

Fjälltrakerna:

Växlande molnighet och lokala regn- eller åskskurar som dör ut under kvällen. Temperatur kommer i allmänhet att ligga på omkring 20 grader, i högterrängen runt 15 grader. I natt klart och runt 10 grader. Framåt söndag morgon ökad molnighet från sydväst. Vind omkring väst.

