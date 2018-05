Men solen värmer riktigt ordentligt där den hinner. Här är dagens förväntade temperaturer klockan 12:00:

Älvsbyn:21

Överkalix: 21

Övertorneå:21

Boden: 20

Arvidsjaur: 19

Piteå: 18

Luleå: 17

Kalix: 17

Pajala: 17

Haparanda: 17

Jokkmokk: 14

Kiruna: 13

Arjeplog: 13

Gällivare: 12

Dagens prognos enligt SMHI:

Kusten: Mest klart eller halvklart men under dagen ökad molnighet och från sent i eftermiddag lokala skurar, möjligen med åska. Idag 20-24 grader, men lägre vid kustbandet i samband med pålandsvind. Sent i natt mest klart och då 1-5 grader. Vind omkring syd, i kväll omslag till nord eller nordväst.

Inlandet: Molnigheten ökar och idag halvklart till mulet och lokala regnskurar, möjligen med åska. Temperatur från 15-20 grader i norr till upp mot 25 i söder. Lägre i samband med skurar. I natt mest klart och omkring noll grader. Mest svag vind, under eftermiddagen omslag till nord eller nordväst.

Fjällen: Halvklart till mulet och främst i norra fjällen tidvis skurar som idag, i högre terräng, kan övergå i snöbyar. 2-7 grader, i lågterräng omkring 10 grader. Ikväll klarnar det upp på flera håll i södra och östra fjällen. I natt -3 till + 3 grader, kallast på kalfjället. Vind omkring syd som idag blir nordvästlig, främst på kalfjället lokalt hård vind.