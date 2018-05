Om än det blir lägre temperaturer på sina håll så blir det mest soligt, det är vinden som kan ställa till det med värmen i dag. Däremot så kan det bli nollgradigt i natt, både i inlandet och i fjällen.

Dagens temperaturer klockan 12 i dag enligt SMHI:

Luleå: 14

Piteå: 14

Kalix: 14

Boden: 13

Älvsbyn: 13

Överkalix: 13

Övertorneå: 13

Haparanda: 13

Jokkmokk: 10

Gällivare: 10

Pajala: 10

Arvidsjaur: 10

Arjeplog: 7

Kiruna: 7

Dagens prognos enligt SMHI:

Kusten: Mest soligt och 13-17 grader, lokalt kallare i samband med pålandsvind. Nordlig eller nordvästlig vind, i dag sjöbris. I natt klart eller halvklart, 1-5 grader och växlande vind.

Inlandet: Mest soligt och idag 11-16 grader men över norra delarna av Lappland och Norrbotten växlande molnighet och 5-10 grader. I natt ökar molnigheten västerifrån, då 0-5 grader. Nordlig eller nordvästlig vind som i natt blir sydvästlig.

Fjällen: Växlande molnighet och i norra fjällen lokala byar av regn eller snö under morgonen. Det klarnar upp söderifrån under dagen och då avtar den nordvästliga vinden. I natt ökad molnighet västerifrån. I allmänhet 0-5 grader men i lågterräng under dagen 5-10 grader.