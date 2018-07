Tisdagsmorgonen bjuder på varma temperaturer med växlande molnighet. Lokala skurar med inslag av åska rör sig över hela länet och främst i de norra delarna.

Temperaturer mellan 18 och 29 grader under dagen.

Kusten: Lätt dimma under morgonen som lättar fram mot förmiddagen. Under dagen halvklart med växlande molnighet och 25 till 29 grader varmt. Kan förekomma inslag av lokala regn- och åskskurar. Under natten drar dimman in över kusten, främst i södra delarna och temperaturen sjunker till mellan 15 och 20 grader. Sydliga vindar.

Inlandet: Ett område med regnskurar och åska rör sig norrut över dagen upp mot södra lappland där det kan komma rikliga mängder regn. Varmast i norr med temperaturer mellan 20 och 28 grader. Under natten klarnar vädret upp och regnet avtar alltmer, då temperaturer mellan 13 och 18 grader. Sydlig till sydostliga vindar.

Fjällen: Även i fjällen ser vi ett område med regn och åska som rör sig norrut. Under dagen mellan 18 och 26 grader med högst temperaturer i norr. Under natten klarnar det upp och regnet avtar, då temperaturer mellan 12 och 17 grader. Sydlig till sydostliga vindar.