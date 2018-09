Det finns även hopp om lite solsken vid kusten även fast molnen tar över allteftersom. I Inlandet väntar regn och moln, i fjällen snö eller snöblandat regn.

Dagens prognos enligt SMHI:

Kusten: Först mest soligt, på dagen halvklart till mulet och 7-10 grader. I kväll tillfälligt klart i Norrbotten och möjligen kan temperaturen då lokalt sjunka ner mot nollan. I natt efterhand allmänt mulet och onsdag morgon regn, då 4-8 grader. Sydvästlig vind.

Inlandet: Ett område med moln och, främst i norra Lappland även lite regn passerar österut under dagen. Det följs under eftermiddagen av minskad molnighet och 3-8 grader. I den södra delen mulnar det snabbt igen framåt kvällen och regn drar in från sydväst. Regnet sprider sig åt nordost under natten och når nordligaste Lappland under morgonen. Innan det mulnar i den norra delen kan temperaturen där sjunka till några minusgrader i natt, i övrigt i natt 1-4 plusgrader. Sydvästlig vind.

Fjällen: Mycket moln och byar av snö eller snöblandat regn, -3 till +3 grader. I natt i norra Lapplandsfjällen tillfälligt minskad molnighet och sjunkande temperatur. I södra Lapplandsfjällen mer ihållande nederbörd från i kväll, både i form av regn och snö. Nederbörden når norra Lapplandsfjällen onsdag morgon. Vind mest mellan väst och sydväst, på kalfjället tidvis frisk eller hård.