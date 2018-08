Med temperaturer som stiger upp mot 30 grader på sina håll och lokala skurar som ett fast inslag över hela länet är det nästan som en kylig dag i Amazonas regnskogar, fast i Norrbotten.

Kusten: Kusten bjuder på växlande molnighet med lokala regnskurar och åska lite här och var. Under dagen kan temperaturen stiga mot 30 grader och först under kvällen klarnar det upp och blir svalare. Då 15 till 20 grader. Nordlig vind under dagen som skiftar till västlig vind i länets södra delar.

Inlandet: Även här växlande molnighet med inslag av regn. Senare under dagen risk för kraftiga skurar. Temperaturer mellan 24 och 27 grader som framåt natten blir 14 till 17 grader då vädret klarnar något. I norra delarna av inlandet ostlig vind, i södra delarna västlig.

Fjällen: I fjällen är det också en växlande molnighet med regnskurar i södra fjälltrakterna som rör sig norrut under dagen. Temperaturer mellan 17 och 23 grader under dagen. Under natten risk för kraftigare skurar och temperaturer mellan 10 och 14 grader. Växlande vind, ostlig i norr och västlig i söder.