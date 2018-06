Kirunafestivalen ligger runt hörnet och det mesta är klart. För en tid sen blev det helt klart att vaktbolaget Norrvakt kommer att hålla ordning på festivalen likt man gjort under tidigare år. Ifjol framkom kritik mot vaktbolaget att man varit för nitiska mot besökare och slängt ut personer som inte varit för fulla.

– Jag känner till att det här är en snackis, säger Alex Olofsson som gör sitt första år som festivalgeneral.

Han menar att man trots det känner ett stort förtroende för vaktbolaget.

– Ur ett säkerhetsperspektiv har Kirunafestivalen tidigare år fått jättebra respons från polisen och övriga myndigheter. Tryggheten är väldigt bra, det är det inget snack om.

Samtidigt tar Alex Olofsson kritiken på allvar och uppmanar alla att söka kontakt med honom eller någon annan ur ledningen i fall de haft en tråkig upplevelse.

– Jag kommer att ha en jättetät kommunikation med vaktbolaget för att verkligen försäkra mig om att besökarnas festivalupplevelse blir positiv. Först och främst ska Kirunafestivalen vara något roligt för alla besökare.

Ofta vid händelser på festivaler uppstår reaktioner i sociala medier först.

– Men jag kan inte agera på rykten, utan det absolut bästa är att komma direkt till mig för att vi ska kunna vidta rätt åtgärder.

Att man förnyade det mångåriga samarbetet med vaktbolaget Norrvakt förklarar Alexander Olofsson som ett ganska självklart val.

– En av festivalens största tillgångarna är att vi har en lång kontinuitet med personal och samarbetspartners inne på området. Det är en otrolig tillgång för Kirunafestivalen, och för besökarnas upplevelse, och därför vill vi arbeta med samarbetspartners som varit på plats flera gånger.

Ett vaktbolag från Kiruna var intresserade av att lägga ett anbud på Kirunafestivalen men menar att man inte fick den möjligheten.

– Jag fick inte ens ut ett underlag för att kunna lägga en offert, säger chefen på bolaget.

Enligt Alexander Olofsson var det ganska tidigt klart att Norrvakt skulle få förnyat förtroende.

– Kirunafestivalen är ett stort projekt och arbetet pågår under hela året.Vi tecknar flera av våra avtal redan tidigt under hösten och om en aktör kommer under våren och visar intresse för att samarbeta med oss är man alldeles för sent ute, säger Alex Olofsson, festivalgeneral.