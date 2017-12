Det var när ägaren till villan kom hem strax före åtta på kvällen som branden upptäcktes. När räddningstjänsten anlände till platsen var huset fylld med rök och branden hade spridits in i väggarna.

– Ägaren hade eldat i sin kamin under dagen och när räddninstjänsten kom in så hade det brunnit på golvet vid kaminen och spridit sig. De har väldigt besvärligt med släckningsarbetet just nu och det är dessutom väldigt kallt där uppe, säger Patrik Lindfors, inrebefäl vid räddningstjänsten.

Branden, som var besvärlig att få kontroll på, härjade under hela natten. Räddningsvärn från flera delar av östra Norrbotten bytte av varandra. Personal från Korpilombolo, Pajala, Övertorneå och Överkalix kämpade mot lågorna. Men villan gick inte att rädda.

– De fick ändra taktik och fokusera på att rädda ett fordon och intillliggande byggnader, säger Patrik Lindfors.

Under juldagsmorgonen fanns räddningstjänsten fortfarande på plats för att bevaka branden. Huset stod då i ruiner.

Inga personskador har rapporterats.