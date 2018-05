Kalix kommuns skrivartävling anordnas för femte året, den är öppen för Kalix kommuns skolor årskurs fyra till sex.

Syftet med skrivartävlingen är att eleverna ska motiveras i skrivprocessen.

– Vi ser att eleverna har utvecklat sina texter under åren vi haft skrivartävlingen. Detta år fick vi in 395 bidrag och förra året var det 429 så vi håller oss kring 400 texter per år. Vi som sitter i juryn har inte lika lätt som första året att välja, eftersom så pass många texter håller en hög nivå. Texterna har fått mer personlig touch som gör att deras miljö och personbeskrivningar har förbättrats och blivit mer pricksäkra. Lärarna gör också ett fantastiskt förarbete genom att studera gamla mysterietexter och genom samtal inför skrivandet, under skrivprocessen coachar också lärarna eleverna på proffsigt och medvetet sätt, säger Mia Henriksson, verksamhetsutvecklare vid utbildningsförvaltningen.

Mia Henriksson berättar vidare att hon möter elever i årskurs tre i skolorna som berättar att de längtar till att få vara med i skrivartävlingen.

Prisutdelningen direktsänds av Kalix kommun och många klasser följer den.

– Det skapar också motivation. Det finns en positiv anda runt skrivartävlingen som gör att elever och lärare känner sig motiverade att lägga tid och engagemang i denna skrivprocess, säger Mia Henriksson.

Årets vinnare, Viggo Engström, fick följande motivering till sin berättelse "Klockan".

"För en Kalixnära text med högt tempo redan från start, och som skapar nyfikenhet och lust att läsa. Med ett talspråkligt flyt har den en personlig "touch" som gör att den sticker ut."

Första priset är en iPad.