Hur vet man vad som är sant i tidningar, radio och tv? Får man säga och skriva vad man vill i verkligheten och på internet? Idag anordnas fria ordets dag för sjätteklassarna i Luleå. 800 elever besöker Kulturens hus för att lära sig mer om källkritik och yttrandefrihet.

Vi bad dem skriva insändare - och här är resultatet.

Sverige är ett bra land!!

Problemet är att vi gnäller för mycket på småsaker som t.ex. att vi har litet skrubbsår medan andra i världen typ svälter ihjäl och dom gnäller knappt.

Varför vi gnäller så mycket när vi har det bra?

Någonting som är bra är att vi får gratis sjukvård och att det är ett ganska säkert land.

Vi hjälper även flyktingar och fattiga människor. Alla får vara som man vill och då respekterar man varandra.

Vissa tycker att skatterna kan vara lite för höga.

Vissa tycker även att vi släpper in för mycket flyktingar men då skulle de kanske dö!!

Vi har även ganska mycket skräp i naturen som inte borde vara där och det är lite saker som förstör Sverige. Typ ingen vet hur det känns att vara hungrig och törstig om dagarna.

/Liam och Axel, Stadsöskolan

Brist på poliser i Sverige

Jag tror att det inte är nog många som vill utbilda sig till polis på grund av att det är ett farligt jobb och att lönen är dålig. Hur ska vi göra för att få mer poliser? Hur höjer vi lönerna?

År 2010 fanns det 20 292 poliser i Sverige och 2017 fanns det 19 751 poliser, det blir bara mindre poliser för varje år. Ordförande för Polisförbundet har sagt att läget är akut.

I Sverige finns det tre polisskolor som inte har kunnat fylla sina platser, alltså är det inte nog med människor som klarar testerna för att kunna bli polis. Det är också så att dem slutar för att dem är missnöjda med sitt jobb.

Jag vill att vi ska ge dem mer lön så att fler vill utbilda sig och jobba som polis. Jag tycker att man ska ändra testerna på polisskolorna i Sverige så att fler klarar proven och kan utbilda sig. Även ge hjälp till de personer som inte klarar testerna. Om vi inte skulle ha poliser så skulle vårt land Sverige bli lite mera otryggt och det skulle inte finnas polisstationer och fler mord och brott skulle inträffa. Även trafiken hade blivit sämre, människor hade kört dubbelt så fort som dem kör idag, inga trafikkameror, inga lagar, ingenting!

/Alvin

Vad är mobbning egentligen??

Mobbningen och trakasserier gör att barn och ungdomar känner sig otrygga och osäkra. Varje år utsätts 60,000 barn och unga för mobbning och det är bara i Sverige.

Vi klagar på att våra nya vita skor har en smutsfläck medan det finns hur många barn som helst som inte kan se sig själv i spegeln. Och det är på grund utav dåliga kommentarer av andra människor.

Hur ska vi göra för att det ska bli bättre?

Vi vet hur det känns att bli hånad eller att någon flinar åt en, men varje dag så blir barn och vuxna antingen slagna, trakasserade, diskriminerade eller kränkta. Den här sortens handlingar är alla olagliga. Den här sorten av mobbning kan även ske på nätet. När det gäller nätmobbning är det vanligast att de som är utsatta är emellan 12 år och 15 år. De barnen som blir utsatta kan få höra att de att de är fula, dåliga på något sätt och kanske värst av allt att de inte är värda något. (Mobbningen mot mig har pågått i tre år och jag kunde få höra att jag inte skulle ha på mig skorna jag gillade eller att mitt afro såg hemskt ut. Nästan alla i min omgivning blev påverkade av detta då de försökte trösta mig, men det fungerade inte.) Det är aldrig en ung människas ansvar att förhindra mobbningen utan alltid de vuxnas. Mobbning är något som vi alla känner till men hur kan det komma sig att de fortsätter??

Här i Sverige har vi yttrandefrihet och det betyder att alla får tycka och tänka som de vill. Så alltså om man skulle tycka att någon har fula ögon så är det okej att utrycka det. De som är orsaken till mobbningen är mobbarna, som kanske själva mår dåligt och mobbar då på grund utav det.

Ja, men yttrandefriheten har också regler. Du får inte trakassera, diskriminera eller kränka någon, vilket du gör ifall du säger att någon har fula ögon. Och att man själv mår dåligt är ingen ursäkt för att få andra att må dålig. Ja, men hur ska vi göra för att det här ska upphöra/bli bättre?? Vi kan alla sträcka ut en hand till de utsatta och se till att det blir en konsekvens för de som mobbar. Mobbningen tar stopp här!!!

/ Princia, Amanda, Statsöskolan

Geting

Ett stort problem i vårt samhälle är getingen. Så fort man blir sur och börjar vifta så råkar man slå till getingen och när den blir arg så sticker den.

Är det inte dags att slippa de här ilskna krabaterna?

Varje dag när jag går ut är jag rädd att getingen ska komma och sticka mig. Det finns också de människor som är allergiska mot getingar, om de blir stucken av en geting så kan de dö.

Några tycker säkert att getingen är bra för naturen, men jag tycker getingen är väldigt störande.

Varje dag är det någon människa i världen som blir stucken.

FÖRBJUD GETINGEN!!!

/ Filip E.E, Stadsöskolan

Miljön är ett problem

Det är alldeles för mycket skräp i naturen.

Men gör det verkligen ingenting? Vet alla om hur länge det tar för en plastpåse i naturen att förmultna? Eller en aluminiumburk eller liknade, det kan ta över flera tusen år.

Överallt i världen kastas det ut skräp i naturen, t.ex när man kör bil så kanske man tänker att det inte gör något om man kastar ut en liten plastpåse vid träden som är bredvid bilvägen, eller att man kastar ut sin läskburk eller sin cigarettfimp som fåglarna äter upp och kvävs till döds. Nu efter vintern när snön smälter ser man hur mycket skärp som har kastats ut i naturen bara under en vinter.

Det finns säkert dom som tycker att det inte gör nånting att man kastar ut saker ur bilen i diket och sen kommer det folk och plockar upp efter dom.

Ja det gör mycket att man kastar ut saker i naturen, djuren äter upp det och dör till slut. Sen ger det ut gifter som är dåliga för t.ex träden så dom kan ruttna och dö. Kasta inte skräp i naturen!

/ Gustav, Stadsöskolan

Slippa reklam

Reklam är jobbigt och tråkigt att se på.

Är reklam verkligen nödvändigt?

Jag vill inte se reklam för att det är tråkigt att se på.

Reklam är ibland bra för man kan hitta något man vill ha.

Reklamen tar för lång tid av filmerna så man blir uppe för länge på kvällarna och det resulterar i att man blir trött i skolan. Det blir för mycket avbrott när man ser på film som gör att filmen känns tråkig.

Reklambolagen vill bara tjäna pengar på att visa reklam och tvingar oss att se på den för att vi ska handla.

Min slutsats är att reklam är tråkigt men nödvändigt för de som vill sälja.

/ Johannes, Stadsöskolan

Bättre utbildning

Ett problem i Sverige och för oss är skolan inte nog mycket resurser och pengar, det påverkar oss elever. Genom att lönen är låg så vill färre bli lärare och då blir kraven mindre för att bli lärare. Vilket betyder att vi får färre bra lärare som kan utbilda oss elever.

Vill ni verkligen att barn inte ska kunna lära sig lika mycket?

Vårt svar på problemet är att höja lärarnas lön och ge skolan mer resurser. Man kan också förbättra lärarnas utbildning. Det finns vissa barn som behöver extra hjälp och för dom är det extra viktigt att få hjälp i skolan så att dom får ett bra jobb och ett bra liv. Vi är ju faktisk Sveriges framtid, om 10-20 år är vi Sverige och då behöver vi en bra utbildning.

Som exempel i våran klass så är det väldigt pratigt, ingen lärare kan permanent få tyst på klassen och det pratas oftast lite och på vissa lektioner så förstår inte alla för det är för komplicerat.

Då kanske du som läsare tycker att Sverige måste satsa på annat som sjukvård, polis och försvara landet. Det kanske inte finns nog många som vill bli lärare och det kan vara ett problem.

Då säger vi till staten, GE MER PENGAR TILL SKOLAN och då kommer Sveriges nästa generation vara lika bra som den nuvarande, om inte bättre!

// Martin, Melwin, Stadsöskolan

Vi vill ha ketchup till lunch

Kan det vara så svårt att ha ketchup i matsalen?

På Stadsöskolan plågas 100 tals barn vid lunch när det är

Spagetti, köttbullar, hamburgare & pasta. Dom har ingen KETCHUP alla vill ha KETCHUP. Dom säger att det är dåligt med för mycket socker.

Min åsikt är att utan KETCHUP blir mat dålig. Utan KETCHUP blir köttbullar och spagetti bara köttbullar och spagetti men om man sätter KETCHUP på blir det god mat.

Mer än 50% gillar KETCHUP. Ja av 19 personer gillar 13 ketchup.

Lärarna tycker att det är för mycket socker, dom har rätt men utan ketchup känns det inte som mat, men med ketchup blir det gott.

Slutsatsen är ge oss ketchup.

// Milian, Egon, Axel, Stadsöskolan

Ett stort problem i vårat samhälle är att vi äter för mycket kött

Det hade varit mycket bättre för miljön och för djuren om vi äter mindre kött och blir mer vegetariska

Det är ju på tiden att vi låter djuren leva och blir lite snällare mot miljön. Våran miljö påverkas av allt vårt köttätande!

Djuren är lika mycket värda som vi människor är. Dom har inte gjort något mot oss, varför ska vi döda dom?

Människor har känslor och det har djur också.

Människor mår bättre om man äter mindre kött.

Det är klart att det finns människor som tycker om kött och tycker att det är en gammal tradition och det kan jag förstå. Alla har rätt att äta vad man vill oavsett om man är vegan, vegetarian eller köttätare!

Varenda dag dödas och lider flera djur som är helt oskyldiga! Och därför tycker jag att vi ska bli mer vegetariska och bli snällare mot miljön

//Moa, Stadsöskolan

Mobiler

Mobiler förstör vårat sociala liv. Vi kan inte längre prata med varandra. Man ser inte om man är arg, glad eller ledsen.

Är det inte dags att vi börjar prata?

Det är viktigt att prata med varandra utan att använda telefonerna. Dom kan ge strålning som leder till cancer och andra sjukdomar. Många tycker att mobiler är bra för att man kan snabbt söka upp nåt. Men man kan använda böcker och tidningar.

Nu är det hög tid att vi börjar prata.

/Molly, Stadsöskolan

Abort Är Kvinnornas Val

Vissa tycker abort är själviskt, att det kan lika gärna klassas som mord. Tekniskt sätt så dödar man ju ett barn, visst? Nej, det är egentligen inte så. Oftast när man bestämmer sig att ha en abort är barnet knappt format, så det har inte format ett liv än. För att få folk att förstå varför man inte skulle vilja ha en sådan vacker gåva som ett barn så ger jag några exempel

1. Barn är dyra. Väldigt, väldigt dyra. Från 0 till 18 år kan ett barn kosta över 1 miljon kronor! Alla har inte råd med barn.

2. Att vara tonåring och få barn. Ja, vissa väljer att behålla barnet. Men att vara barn och få ett barn själv låter helt sjukt. Förresten så går tonåringar igenom puberteten, det kan skada både kroppen och dina hormoner om man blir gravid.

3. Det kanske inte är barnet som är problemet. Utan modern. Om man vet till 100% att man inte kan klara en förlossning är inte barn en sån rolig sak att få.

4. Tyvärr finns det någonting som kallas våldtäkt. Det är inte många kvinnor som vill föda sin våldtagares barn.

5. Det kanske inte finns en bra miljö. Om man vet att barnet inte kommer att få ett bra liv i den miljön den lever i, är det inte bättre att låta barnet vila i frid då?

Det där var bara 5 exempel och det finns många andra anledningar man väljer abort.

Tyvärr så finns det vissa länder som inte tänker på sådana här saker. Utan gör abort olagligt. Om jag ger ett klart svar så gör dom bara saken värre. I dom länderna där abort är olagligt så är det en ökning med olagliga aborter. En olaglig abort är oftast människor som inte jobbar med medicin eller sjukvård, men ändå gör abort för en mindre summa pengar (det kanske dock inte gäller i länderna där det är olagligt)

Dom kvinnorna som går igenom något sånt höjer risken av död just från den aborten.

Nu tänker du kanske ”vadå? Man kan få högre risk av cancer av aborter! Förresten blir det svårare att få barn när man nu vill få barn”

Ingenting av det är sant. Forskning ser ingen högre risk i cancer från kvinnor som just gjort abort. Det blir inte heller svårare att få barn (det kan bero på vad för slags abort man fått)

Jag hoppas du nu förstår att abort inte är något blodtörstigt. Utan ett val kvinnor väljer.

/Pro choice forever <3

Datorer i skolan till samtliga elever

Jag anser att alla elever från årskurs 6-9 borde få tillgång till varsin skoldator som de kan arbeta på.

Nu kanske ni tänker: Äh, det där kan man väl lika gärna göra för hand.

Men faktum är faktiskt att det finns många elever i samhället som har läs- och skrivsvårigheter och då är en dator ett perfekt hjälpmedel med olika rättstavelseprogram som kan hjälpa till. Som det är nu har bara eleverna tillgång till datorer/Ipads under skoltid, detta är en nackdel när man ska skriva en uppsats själv hemma då alla elever kanske inte har en egen dator hemma.

Det minskar även risken för inbrott i skolan då det inte finns lika många dyra tekniska prylar.

Samhället blir också mer och mer beroende av teknik och därför är det viktigt för unga att lära sig hantera en dator och lära sig t.e.x att programmera då det finns en tydlig brist på programmerare i samhället.

Jag går på Stadsöskolan, på den skolan är mellanstadieeleverna så många att två klasser har fått flytta upp till högstadiebyggnaden. Det blir en nackdel då skolans datorer nämligen finns nere i mellanstadiebyggnaden så vi måste gå dit varje gång vi behöver tillgång till datorer. Även om vi har tillgång till Ipads så gör det ingen skillnad då det är omöjligt att skriva ut.

Ge oss datorer!

/Oscar, Stadsöskolan

Tyst i klassen

Ett problem i klassen är att det är svårt att jobba på grund av arbetsron.

Är de inte dags att vi ändrar på det här?

Det behövs lugn och ro för att man ska kunna jobba i ett klassrum. Man blir också väldigt trött efter en skoldag för att det låter så mycket i klassrummet.

En del kanske tycker att man ska slamsa bort lektionerna och säga vad man vill hela tiden utan att ta hänsyn till alla andra. En del slamsar bort lektionerna istället för att jobba. Jag tycker att om man pratar bort tiden så borde man ringa hem till deras föräldrar så att dom vet om vad deras barn har gjort.

FÅ TYST PÅ KLASSEN!!!!!!!!!!!

/Willian EE, Stadsöskolan

Folk som kör för fort

Folk kör för fort på min gata.

Det är 30 km i timmen på vägen men vissa kör ca 75 km i timmen, är det så svårt att förstå! Någon dag kommer något barn eller vuxen att bli påkörd på grund av att de kanske skulle gå ner till badstranden nedanför mitt hus. Då kanske det kommer en bil i ca 75 km i timmen och KROCK!! Så bli den personen överkörd för att den som körde bilen körde för fort. Om kommunen skulle se till att det skulle finnas fartkameror där så skulle nästan alla köra lagligt. Men en del som bor lite längre upp och längre bort vill köra på vägen för att det är så fin utsikt bort mot älven och trycker då för hårt på gasen. Kör lite saktare så kan ni som bor lite längre bort köra på vägen.

/Wilma, Stadsöskolan

Läsk

Läsk är något många dricker och ofta, läsk är väldigt dåligt för tändernas emalj.

Är det inte dags att vi hittar något bättre för tänderna?

I stora delar av U.S.A dricker folk alldeles för mycket läsk. Nästan alla deras tänder har de fått dra ut på grund av att deras emalj förstörts av all kolsyra som frätit på deras tänder.

Ni kanske tänker att man inte behöver dricka så mycket läsk men läsk brukar ofta skapa ett beroende hos många. Många tycker att läsk är väldigt gott men det finns ju andra drycker utan kolsyra som fräter tex. Saft, vatten och mjölk.

Förbjud läsken!!

/Wilma L, Stadsöskolan

ÄT MINDRE KÖTT

Kött enligt mig är väldigt gott, ja. Men frågan är om man verkligen behöver kött för att må bra?

Okej, vi kan börja såhär. Kycklingar. Visst förknippar man dem med små, gula, fjuniga varelser? Men så är inte fallet. I fabrikerna har dem rätt att ha cirka 25 kycklingar, eller som dem säger 36 kilo per kvadratmeter.

Eftersom kycklingarna kläcks i maskiner och blir avlade till en mer snabb växande sort så får dem bland annat försämrad rörelseförmåga för att deras leder inte är gjorda för att hålla upp så mycket när dem är så små. Det är cirka 88% av kycklingarna som blir drabbade av det.

Transporten till slakteriet kan vara något av de värsta. Cirka 200 000 kycklingar per år dör i transporten.

Innan slakten så hänger kycklingarna upp och ner med huvudena ner tryckta i ett elektriskt vattenbad för att bedövas, medan ungefär hälften bedövas genom gas.

Då kan vi gå över till grisarna. Det djuret jag själv brinner för mest. Grisarna lever hela sina liv inomhus på betonggolv och får ALDRIG komma ut.

Dem tvingas stå ut med stress och trängsel. Dem hålls i grupper med omkring 10 grisar på nio kvadratmeter. Dem lever på cirka 0,9 kvadratmeter per gris.

Dem tas ifrån mamman 27 dagar efter födseln. Sedan efter ytterligare två månader börjar ”slaktsvinstadiet”.

Dem tvingas stå ut med stress och trängsel. Dem hålls i grupper med omkring 10 grisar på nio kvadratmeter. En gris lever på cirka 0,9 kvadratmeter. Där lever dem tills dem anses klara för slakt. Fabriken säger att dem är klara för slakt där dem väger 100 kilo.

Allt detta leder till stress.

Mer fakta finns det, men om jag hade skrivit allt så hade jag suttit här i flera år.

Tillbaka till frågan, behöver man kött för att må bra? Svaret är nej. Kroppen kan ibland må dåligt när man äter kött för att den är inte byggd för att kunna smälta kött egentligen. Så därför tänk på djuren och miljön och välj smart mat.

Allt detta leder till stress.

/Alva, Stadsöskolan

Lärarbrist i svenska skolan

Vi har ett allvarligt problem inom den svenska skolan ”lärarbristen”

Idag saknas ungefär 70 000 lärare, och om ungefär 15 år så kommer det saknas ungefär 80 000 lärare. Huvudorsaken till detta är att lönen är för låg.

Är inte barnens och ungdomarnas framtid viktig?

Jo, därför borde det vara svårare att komma in på lärarhögskolan så att vi får bättre och utbildade lärare. Lärare borde ha en hög och jämställd lön inom alla städer och kön. Det vill säga att det inte ska spela någon roll om man är man eller kvinna eller är lärare i en storstad som Stockholm eller i en mindre stad som Luleå. Bra lärare lär ut till bra elever som får en bra framtid. En undersökning visar att 5/5 lärare är missnöjda med sin lön och 1/5 med ett annat yrke tycker att lönen inte borde höjas.

”Är inte läkare och poliser viktigare?”

Dom är också viktiga men vem är det som har utbildat dem i alla år?

Det är lärarna. Utan dem finns det inga poliser eller läkare. Lärarna bidrar till en stor del av ungdomarnas framtid. Därför ska lärarna få en hög och jämställd lön så de vill stanna i sitt yrke.

/Maja och Klara, Stadsöskolan.

Stoppa Big Lick

I USA kring mitten av 1800-talet utvecklades hästen Tennessee Walking Horse. Hästen är ett varmblod och det menas med en lättare typ av häst eller hästras framavlad för att passa som rid eller körhäst. Walkern är kring 150-170cm i mankhöjd. Hästen är unik med 3-5 olika gångarter, dom är unika på så sätt att ingen annan häst har gångarter som denna. Gångarten Flat footwalk är en jämn tidbestämd 4-takts gång där hästen hela tiden håller 2 eller 3 hovar platt i marken. Flat footwalk är målmedvetet, snabb men avslappnad. Hastigheten är 5-9 per timme.

Gångarten runningwalk är unik, den går inte att lära upp någon annan hästras. Runningwalk är en kraftfull version av flat footwalk, med mer tryck bakifrån och en ökad stegställning. Alltså vid varje steg, bakfotens hovavtryck ska bli framför framfotens hovavryck. Runningwalk kan utföras i en hastighet av 19 km i timmen. Galoppen är en lugn samlad gångart, som att sitta i en gungstol. Man brukar också få känslan av att man rider upp för en uppförsbacke. Gångarten pass är när framben och bakben på samma sida förflyttas framåt samtidigt. Känslan är svajig och de känns som en gungstol. Det är alltid två hovar i luften och två i marken.

Det man använt just hästrasen Tennesse Walking horse är att använda hästens gångarter på helt fel sätt. Man har satt fast stora tunga tyngder på hästens hovar vilket gör att hästen lyfter sina hovar mer än vad den brukar. Man lägger på en syra på benen precis ovanför hoven vilket gör att området man häller på syran blir känslig. Där man lagt syran hänger man på kedjor så hästen ska höga sina hovar ännu mer.

Inte nog med att man sätter på tyngder och sätter på en syra kring hovarna, inne i boxarna där hästen står misshandlar man hästen. Man slår hästen om den försöker ställa sig upp eller om den står fastbunden smiskar man hästen så hästen tror att den ska gå fram men den sitter ju fast. Då blir hästen förvirrad och stressad för den vet inte riktigt vad den ska göra. Hästen mår dåligt för hästar är precis som vi människor, dom har känslor.

I Sverige är showen ”Big lick” förbjuden. När Barack Obama var president började han förbjuda ”Big lick” men Donald Trump blev president och allt las åt sidan. Big lick är rätt lik cirkus pågrund av att man betalar för att se showen och då får dom som håller i showen pengar till att fortsätta. Endel tycker att det ä bättre med cirkus med människor för de är inte dåligt för djuren, samma med big lick så är det bättre att ha hästens vanliga benlyft än att förfalska benlyften. Det mår bara hästen dåligt av.

Jag tycker själv att de är helt fel att göra på detta sätt, varför inte visa upp hästens naturliga benlyft? Det är både dåligt för hästen och inte alls snyggt då hästen får onaturliga benlyft. Efter allt det jag skrivit om något som upprör mig mycket så önskar jag att showen blir olaglig då jag bryr mig om djuren och hästarna och inte vill att dom ska bli skadade. Det är också fel av tittarna som ser på hur hästarna blir helt skadade och förstörda. För djurens bästa vill jag att denna show slutar genast.

/ Elev, Måttsundsskolan

INGA MOBILER I BILEN

Jag tycker att regeln att man inte får prata i mobiltelefon när man kör bil är bra. Trots regeln så är det många som pratar i mobilen när de kör. Var femte har varit nära en bilolycka på grund av mobiler. När mina föräldrar håller på med sina mobiler i bilen så blir jag ganska rädd och arg för det känns som om vi ska krocka. Man kan också köra på någon eller köra ner i diket. Det finns många personer som inte håller med om det här. De säger att man håller sig vaken väldigt länge och man kör lika bra om man pratar i mobil. Om man är trött så tycker jag att man ska åka till en parkering och sova där istället för att prata i mobilen. Håller du på med en mobil när du kör bil? Då tycker jag att du genast ska sluta med det innan du orsakar en olycka.

/Joakim, Måttsundsskolan

Sluta röka

Väldigt många röker i värden och det drabbar inte bara dom som röker, det drabbar barn och alla som är i närheten. Människor säljer cigaretter bara för att tjäna pengar. Daglig rökning kan påverka livslängden med 10 år, rökning försämrar immunförsvaret och konditionen. Rökning framkallar 15 olika cancerformer. Rökning ökar även chansen för järnblödning/stroke. Tobak har blivit den vanligaste orsaken till sjukdomar. 6,4 miljoner dödsfall per år i hela världen dör av rökning, 2015 dog 12% av alla dödsfall av rökning. I Sverige dör ca 12000 människor av rökning per år. Man kan ringa till sluta-röka-linjen om man har problem att sluta, dom ger än bra tips och knep som man kan göra för att sluta röka.

Sluta röka!

/ Simon, Måttsundsskolan

Golf i sjuan

Golf är världens svåraste sport men det är också en avslappnade sport som alla kan spela. Golf är en sport där man kan slappna av hitta nya vänner och mycket annat. Målet i golf är att skjuta en liten boll ner i ett litet hål i slutet av banan.

Det positiva med att spela golf i sjuan är att man kan få nya vänner och lära känna sig själv bättre. Man tränar också tålamodet, koncentrationen, ögonmåttet, grader, matte och lutning.

Koncentration, tålamod och matte är saker som man ska träna enligt läroplanen vilket också gör att du kan få bättre betyg. Vissa tycker att det är slöseri med tid och tar mycket skolarbete men när man spelar golf så lär man sig också mycket som man inte lär sig i skolan och kan även hjälpa barn och vuxna att slappna av. Jag tycker att man ska ha som möjlighet att få välja golf i sjuan så att man kan få testa en

mer ovanlig sport.

Skaffa Golf i sjuan NU!

/Elev, Måttsundsskolan

Mer dans i grundskolan och i högstadiet

Många som jag brinner för att få dansa och ha det som ett ämne i skolan och gå dansinriktning på högstadiet. Däremot så finns det inte så många inriktningar i norra Sverige och mer i södra Sverige.

Men det är så trist att man inte får dansa som ett ämne i skolan och jag blir så arg när bara ena halvan av Sverige får ha det men andra finns det inte i. Om man fick dansa i skolan skulle man få bättre rytm och faktiskt lära sig vad rytm är och ha en takt till musik, man får bättre koordination och kondis vilket det står i läroplanen att man ska jobba för.

Vissa tycker att dans är fritidsgrej men dans är faktiskt viktigt för hälsan och ger en bra effekt på kroppen. Speciellt motverkar dans mot hjärt och kärlsjukdomen så att det är inte samma risk för det. Dansen är även positiv för vikten så att man få röra sig och när man har en normal vikt för sin ålder/längd mår man bättre och är mer positiv man konserterar sig mycket bättre så att man får högre betyg och ifall man får högre betyg får man bättre jobb och en bra utbildning man tjänar även mer pengar. Dansen förbättrar även din självkänsla väldigt mycket och ditt självförtroende får en mycket stor positiv effekt av dans.

Därför är dans viktigt!

/Albin, Måttsundsskolan

Förbättra miljön

Man kan gå eller cykla till platser som är närmre en att åka bil till samma plats fast längre bort.

Man kan förminska på utsläppet av fabriker och bilar.

Man kan köpa från affärer som är närmre istället får dom som är längre bort.

Man kan åka buss istället för bil om man ska ganska långt bort.

Annars i framtiden så kommer de inte att finas någon skog eller några växter.

Och klimatet kommer att bli varmare och då smälter is och snö och de påverkar klimatet i Antarktis och då dör isbjörnarna och alla andra djur där.

Därför tycker vi att man ska vara rädd om miljön.

/Elev, Sunderbyskolan

Hur invandrare behandlas i Sverige

Invandrare i Sverige behandlas inte så bra av alla människor vad jag vet i alla fall. När dom har tagit sig hit till Sverige med hopp om ett bättre liv så får de bo på flyktingläger. De går runt där och hoppas och funderar när de ska få sitt medborgarskap.

T.ex. om Sverigedemokraterna skulle vinna i årets val så skulle inga invandrare få komma in i Sverige och Sverigedemokraternaskulle skicka ut så många invandrare som inte har något medborgarskap.

Jag tycker själv att vi ska välkomna alla nya som väljer att komma in i detta fina land, men man måste ju ha några begränsningar om hur många som får komma in för om tusentals nya invandrare kommer in i Sverige så finns det ju nog inte tillräckligt med bostäder för dem.

Det är brist på bostäderna i Sverige. Men om Sverige har brist på bostäderna och att invandrarna inte har något jobb, så kan ju dom få hjälpa till och bygga sina egna bostäder och samtidigt jobba. Därför tycker jag att man ska ta in invandrare på ett bra och välkomnande sätt.

/Ida, Sunderbyskolan

Digital lärare som alltid finns där

Jag tycker att appen Albert är helt suverän och utvecklar de barn som har svårt med matte, väldigt snabbt. Jag har själv appen och jag har utvecklats mycket.

Appen Albert är riktigt bra eftersom att det är en app som man kan ladda hem på mobilen och öva på när man har tid. Appen är för barn från 5 - 17 år.

För det första kan inte alla gå på läxhjälp efter skolan eftersom att man kanske har någon sport eller annan aktivitet och då hinner man inte göra sina läxor i lugn och ro och då kanske man hamnar efter. Därför tycker jag att appen är jätte bra.

För det andra så hjälper Albert dig med uppgiften utan att säga svaret och du kan tänka i lugn och ro.

På vissa skolor har inte lärarna tid med alla elever eftersom att det är för stora klasser och därför kan du öva med hjälp av appen sedan hemma.

Nu håller forskare på att testa grupper med barn som använder Albert och kollar ifall de blir bättre betyg och ifall de verkligen utvecklas.

Därför tycker jag att du ska ta och ladda hem appen Albert ifall du känner att du behöver mer hjälp med matten eller bara vill träna lite extra.

/Tilde, Sunderbyskolan

Heter Guldtuben nu riggtuben?

Guldtuben testar olika slags former när dom tar ut nomineringarna, jag tycker att det är bra. Alla får chansen att delta och om svenska folket skulle rösta varje år på vem som blir nominerad så skulle dom mindre youtuberna aldrig komma fram.

Många stora namn på youtube är inte nominerade i årets guldtuben, Joakim Lundell är en av dom som reagerar starkt. Han döpte rubriken på videon till ”RIGGTUBEN” Han säger att guldtuben är för riggat. Mina tankar när jag hör det är att det är guldtubens gala och att dom får testa olika koncept om dom vill, det är ju för att alla youtubers ska komma fram.

I år testar guldtuben ett nytt sätt med uttagningarna, dom har jurys som tar ut dom som ska bli nominerade, variation är bra.

En video som har drygt 1 000 visningar är nominerad i kategorin årets video, jag tycker att det är bra att mindre youtubers kommer fram på stora galor så att dom har en chans att bli sedda, det kommer bli svårt att utvecklas om ingen vet vem man är.

Många stora youtubers känner inte till hälften av namnen som är nominerade, jag tycker att det är lite förolämpande eftersom dom pratar på ett aggressivt sätt och många yngre är nominerade och tar åt sig mycket.

Alla har olika åsikter, jag säger inte att någon ska ändra sig, men ändra bild och tänka positivt det är mitt mål.

/Klara, Sunderbyskolan

PROTESTERA MOT PROTESTERA

Kränkande protester borde förbjudas. I Sverige får alla tycka och tänka som dom vill, till och med att rasism ska finnas. Ett land som Sverige som kommit så långt i utvecklingen går i fel riktning. Folk får protestera att alla är inte är lika mycket värda.

Jag tycker att det är helt fel.

Det är ”Okej” att protestera så länge som du inte kränker någon. När det gäller att protestera för att en skolgård är dålig, tycker jag att man ska göra det. Att protestera att rasism ska finnas är samma som att kränka någon tycker jag. Jag tycker att om man ska argumentera måste man kolla med polisen om ämnet räknas som kränkande. Om det godkänds så får man argumentera, om nära på kränkande måste en grundligare uträkning kollas.

Därför tycker jag att rasistiska protester ska förbjudas.

/Emmy, Sunderbyskolan

Skolgårdarna måste förändras

Jag tycker skolgårdarna måste förändras och bli mer intressant för de äldre barnen.

Jag tycker inte att det är okej att man blir tvingad att gå ut på rasten när det ändå inte finns någonting att göra. Skolan borde ta tag i det och fråga de äldre eleverna vad dom vill ha för grejer som gör rasterna roligare och intressantare. Jag skulle gärna vilja ha mer bollar till de äldre, nya basketkorgar, bänkar man kan sitta på, gräs istället för grus på fotbollsplan och nya fotbollsmål.

Det blir mer grejer till de små barnen än vad de blir till det äldre. T.ex. de små barnen på min skola har fått nya basketkorgar med utritade linjer och nya bollar. Medan de äldre barnen har gamla sneda basketkorgar, linjer som blekts bort och inga bollar.

De små barnen har stora gräskullar som är helt perfekta att åka madrass på, medan de stora barnen har en bilparkering som man inte får tillträde till.

Alla de här grejerna gör att de äldre barnen börjar att smita in på rasterna. De leder till att fröknarna tjatar på oss och man kan få hemringning. Men man har verkligen ingen lust att gå ut, när skolgårdarna är fokuserade på de små barnen.

Därför tycker jag skolan ska fokusera på grejer till de äldre barnen också.

/Olivia, Sunderbyskolan

Mobiler i onödan

Jag anser att om man tar med mobilen till skolan ska den vara i väskan eller i t.ex. en låst låda i klassrummet som endast lärare har tillgång till.

För de första har nästan alla barn i mellanstadiet till högstadiet en mobil. De har med sig dem var de än går t.ex. till skolan. Men är de verkligen så bra att de tar med mobilerna till skolan?

Visst kan man få använda mobilen till jobb t.ex. kalkylator och Google. Men i princip varje skola finns det datorer eller Ipad som man kan använda till att Googla, och om man kan använda kalkylator kan man använda en miniräknare. De finns i varje skola.

Ett annat exempel är på rasterna när man ska vara ute och t.ex. spela fotboll, basket eller gunga, så står man bara i ett hörn eller i grupp och håller på med mobilen. Man kollar t.ex. på snapchat, instagram eller andra sociala medier. Får man verkligen en bra samanhållning i klassen då?

Andra kanske anser att de är okej att ha mobilen i skolan för att t.ex. nå sina vårdnadshavare om man mår dåligt och måste gå hem, men då finns vuxna med mobil på skolan.

Så därför anser jag att de är fel att ha mobilen i skolan om den inte är inlåst i en låda eller i väskan och ska aldrig tas upp om man inte behöver den till jobb eller liknande.

/Agnes, Sunderbyskolan

Könet spelar ingen roll

Detta problem förekommer ofta i samhället. Kvinnor, hur de kan behandlas i många situationer är HEMSKT! Det har behövts många fler kvinnor än det egentligen skulle behövas för att göra en ändring, dock har vi inte nått målsnöret….

För det första ska ingen behöva bära dyster tyngd på axlarna för att de har blivit illa behandlade av män på sin arbetsplats eller veta att jobbet som man gör inte ger lika lön som en man på samma arbetsplats. Jag har inte kommit så långt i mitt liv men ändå vet jag att det som faktiskt sker i världen är ofattbart!

Ett annat exempel är de två ord som har fått kvinnor att höja sina röster, det är dessa ”#METOO”. Jag hoppas att många började inse att det förekommer ofta. En symbol för sexuella övergrepp ska inte behöva finnas, det är en sak som ALLA ska förstå, en sak som absolut inte ska behöva ske!

Detta är en sak som jag brinner för, när jag växt upp och ska gå till jobbet vill jag känna mig trygg. Många pratar mer än vad de gör men nu tycker jag det ska bli en ändring, det är en sak som involverar alla.

Om alla bara skulle inse att kvinnor är värda så mycket mer än hur de behandlas skulle världen vara en fantastisk bättre plats!

En kan inte göra en stor förändring men flera kan krossa allt!

Tack för att ni tog er tid att läsa detta!

/Ebba, Sunderbyskolan

Män och kvinnors lön

Jag tycker att det är fruktansvärt att kvinnor får lägre lön än män på flera jobb.

Jag tycker inte det är okej när kvinnor får lägre lön även om de jobbar precis lika bra eller bättre. För jag har hört att i nästan alla jobb så får män mycket högre lön och de klarar sig på bara det jobbet, medan kvinnor får mycket lägre även om de jobbar lika bra. Sen så har jag märkt att när barnen är sjuka så är det mamman som är hemma för man förlorar minst pengar på det.

Jag tycker att om man har samma jobb ska det inte spela någon roll vilket kön man har utan alla ska ha precis lika bra lön om man jobbar lika bra på samma jobb.

I skolan så har tjejer högre betyg och är mycket bättre, lyssnar mer. Men killar har sämre betyg lyssnar oftast mindre och har svårare att koncentrera sig. Så jag tycker det är väldigt konstigt att män får högre lön än kvinnor.

Så därför tycker jag att kvinnor och män borde få lika mycket lön!

/Olivia E, Sunderbyskolan

Bättre datorer i skolan

Vi vill ha bättre datorer i skolan för att de är så dåliga därför att det är så många som har loggat in på samma dator. Så att det inte går att logga in själv och då kan man bara komma in med hjälp av att sätta in en internetkabel eller att helt starta om datorn. Andra datorer kan man inte alls komma in på.

På andra datorer är det knappar som saknas så det går inte att skriva med dom och på andra är det borta knappar så att man inte kan logga in.

Om de äldre får en egen dator så kommer man att vara mer rädd om den och så kommer bara en person att logga in på den. Då kommer den att fungera bättre och längre. Sen när man går ut den skolan så kan nästa klass få dom datorerna.

Vissa säger att det kommer kosta jättemycket men om vi får bättre datorer så kommer vi kunna lära oss mycket mera. Då kan vi tjäna in mera pengar till kommunen och sen så kommer det att löna sig för kommunen.

Därför tycker vi att vi ska få bättre datorer i skolan.

/Isak och Thomas Sunderbyskolan

