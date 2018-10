Luleåkedjan med nyförvärven Jack Connolly, Austin Farley samt Petter Emanuelsson har varit ett av få utropstecken under säsongsinledningen.

Medan Luleå Hockey parkerar som nästjumbo i tabellen har formationen inlett förtroendeingivande. På fem matcher har kedjan producerat 11 poäng (4 mål och 7 assist) – 37,9 procent av Luleåspelarnas totala poängskörd (29 poäng totalt).

– Vår "lina" har hittat bra kemi. Vi snackar mycket med varandra, ställer krav och alla jobbar väldigt hårt ute på isen och vi försöker ligga nära varandra, säger Luleås 27-årige forward Petter Emanuelsson som ändå har hamnat lite i skymundan av framför allt det hyllade nyförvärvet Connolly.

Men det är inget Emanuelsson tänkt eller lagt någon energi på.

– Det är två väldigt bra spelare jag spelar med. Båda är väldigt duktiga och det är kul att spela ihop.

Kirunaproduktens starka inledning på SHL finns "svart på vitt".

Fyra poäng på fem matcher ger honom ett poängsnitt på 0,8 poäng per match. Jämför man med hans två tidigare säsonger är skillnaden märkbar.

2017/2018: 0,3 poäng per match.

13 poäng (3 mål och 10 assist) på 43 matcher.

2016/2017: 0,48 poäng per match.

20 poäng (15 mål och 5 assist) på 41 matcher.

Emanuelssons kommentar?

– Bakåt i tiden är inget jag tittar på. Jag fokuserar framåt, säger han och fortsätter:

– Jag gjorde många mål för två år sedan. Men jag försöker kolla framåt hela tiden. Nu har jag lyckats göra några poäng – men det är inget jag fokuserar på. Jag vill vara bra på hela isen – åt båda hållen.

Sedan visar statistiken att han spelar betydligt mer i år jämfört med tidigare. Övriga två säsonger har han snittat mellan 14–15 minuter per match – under de inledande fem matcherna har han en istid på 19.22 per match.

– Personligen känner jag att jag vill bidra överallt på banan. Och det känns bättre och bättre.

Men det finns ytterligare en till förklaring. Petter Emanuelsson har än så länge varit fri från skador. Under sin första säsong missade han elva matcher och i fjol var han utanför rinken i nio.

– Just nu känns det bra. Jag har fått vara skadefri – nu känns det bra i kroppen och jag mår bra, säger Emanuelsson som hoppas att han och kedjekamraterna ska vara tongivande när Luleå jagar säsongens andra trepoängare i torsdagskvällens möte med Färjestads BK.

– Det ska bli kul med hemmamatch.

Ett mål från högerskytten skulle exempelvis innebära en tangering av fjolårets målskörd.

– Men det är inget jag går runt och tänker på