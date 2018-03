Två raka förluster på bortaplan. Det gjorde att BC Luleå var extremt revanschsuget under hemmamatchen mot bottenlaget Uppsala.

De regerande mästarna kopplade greppet direkt. BC Luleå ledde med 32–17 efter den första perioden – och efter det var det aldrig något snack.

I halvtid ledde hemmalaget med 57–40. Ledningen växte sedan ytterligare ju längre matchen led.

Till slut vann BC Luleå med klara 99–77.

– En ganska väl genomförd match av oss. Vi har många poänggörare, vi får mycket av många spelare. Det brukar betyda att vi rör på bollen bra. Vi behövde inte kämpa oss till jättesvåra avslut. Vi fick ganska mycket enkla grejer eftersom vi rörde oss på rätt sätt, säger veteranen Tom Lidén.

Han och BC Luleå siktar på att vinna serien även den här säsongen och på så sätt skaffa sig en hemmaplansfördel under hela säsongen.

– Vi har några tuffa matcher kvar där vi behöver spela bra för att vinna. Det är skönt att få en sån här match som kommer lite av sig själv.

Efter de två raka förlusterna satte spelare och ledare i BC Luleå sig ner och drog upp nya riktlinjer.

Tom Lidén förklarar:

– Efter de två förlusterna tryckte vi mycket på defensiven. Vi har släppt in alldeles för mycket poäng under hela säsongen. Det nya målet är att släppa in 72 poäng eller mindre varje match nu. Det här var precis på hårstrået, men det rann iväg lite på slutet. Vi gör det ändå ganska bra defensivt. I dag följer vi våra regler.

Varför just 72 poäng?

– Det blir 18 poäng per period. I dag var dessutom målet att vinna varje period med 25–18. Vi var nästan där. Det är bra att sätta upp små mål som man försöker jaga, även i en sån här match som vi bara ska vinna. Det är lättare att spela om man har smågrejer att jobba mot.

Men att bara släppa in 72 poäng per match gäller resten av säsongen?

– Exakt.

Coachen Peter Öqvist:

– Vi har 72 insläppta poäng per match som mål. Men det beror lite på antalet anfall per match. Möter man ett lag som springer upp med bollen eller ett lag som går upp med bollen? Då blir det lite olika. Men som grundregel rent defensivt vill vi hålla motståndarna på 18 poäng eller lägre per period. Lyckas vi så har vi gjort det bra, säger Öqvist och fortsätter:

– I dag släppte vi in 77 i en match i högt tempo. Det är bra av grabbarna. Mot Norrköping släppte vi in 82, i en match där Norrköping håller nere tempot. Det är inte bra nog, helt enkelt. Men det är ett av många delmål vi har för att få ihop en helhet där vi vinner matchen.

Och klyschan säger att försvarsspel vinner SM-guld.

– Ja, visst är det så. Vi brukar vara starka defensivt. Vi har vacklat lite här i några matcher där vi inte kommit upp i intensitet och i det defensiva fokuset. Då blir man straffad. Men i dag var det bättre.