Säsongen 2017/18 är ingen som kommer att noteras i Kiruna IF:s historieskrivning. Höstsäsongen var mellanmjölk med sex segrar, fyra oavgjorda och tio förluster men på våren hittade man mer rätt och skåpade hem sju segrar på tio matcher, men det räckte inte för spel i Allettan. Kanske är det därför som KIF tippats som bottenlag i årets upplaga av HockeyEttan.

– Då får vi väl rätta oss efter det. Det är ju ändå experter som tyckt till, säger lagkaptenen Joni Liljeblad lakoniskt.

Men det finns en match där tabellställning och poängligor inte kommer att spela någon roll. Derbymötet med Kiruna AIF.

Folk tror alltså inte på att du och Emil (Jakobsson, lagkapten i AIF) är kompisar?

– Nä, men det är vi. Jag kom till KIF då Emil spelade där och vi är bra vänner. Han har varit och hälsat på i Finland och så.

Så det blir inga pikar efter matcherna eller så?

– Faktiskt så har vi inte alls pratat hockey i sommar, men det kanske är för att vi inte vill reta upp varandra. (skratt)

Det är kanske bra, med tanke på snacket på stan, att ledarfigurerna håller sams.

– Utanför isen i alla fall, jag tror inte att vi alltid är överens på isen... (skratt)

Joni Liljeblad är uppvuxen i Finland med Oulun Kärpät som hemmaklubb och han har kanske ett annat perspektiv på rivaliteten mellan Kirunaklubbarna som trots historien ibland kan bli lite påklistrad.

– Ja...jag vill egentligen inte lägga mig i i snacket vid sidan av isen. De som vill snacka får snacka.

Men hur är det som spelare?

– Jag tycker att det är barnsligt att hålla på så där. Det är ju ändå på isen man spelar hockey och inte på stan. Låt dem säga att vi är sämst i stan. Det är bara tändvätska.

Team Kiruna IF som 2007 bytte namn till Kiruna IF bildades ur sammanslagningen av Kiruna AIF och Kiruna HC (Vilket var IFK Kirunas hockeysektion) och under 90-talet var man riktigt nära spel i Elitserien.

KIF har inför den här säsongen förstärkt kärnan av egenfostrade spelare med ett gäng spetsar utifrån, bland annat forwarden Kim Persson och offensive backen Johan Grönquist som bägge är fostrade i Brynäs. Man lyckades även locka över måltjuven Leonard Forselious som spelade med Kalix HC i fjol.