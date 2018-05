Under tisdagen skrev Röglefostrade Jacob Hansson Geidon, 24, på för Kiruna AIF. Hansson Geidon spelade förra säsongen i Örnsköldsvik HF samt Jonstorps IF där han spelade 5 matcher i Örnsköldsvik samt 27 matcher i Jonstorps IF. Totalt gjorde forwarden 20 poäng under den gångna säsongen.

Han har tidigare ett förflutet i Kiruna IF där han spelade två säsonger mellan 2015-2017 och gjorde 62 poäng på 65 matcher.