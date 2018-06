Det handlar om forwarden Heikki Puustinen som under förra säsongen lämnade just Kiruna IF för spel med Boden Hockey.

– Vi är ute efter en back och en forward och givetvis är Heikki aktuell, men inget är klart, säger Lahti.

Puustinen kom till Kiruna inför förra säsongen och hann med 29 matcher för Kiruna IF och på dessa producerade han 19 poäng (7+12) innan han flyttade till Boden där han spelade nio matcher och gjorde fyra poäng. Nu är Puustinen enligt uppgift på väg tillbaka till Malmfälten igen.

– Han är en bra spelare, men vi får se. Vi har flera namn som är intressanta på bägge positionerna och vi får väl se vad det landar i, säger Lahti.

Kiruna IF har i dagsläget 20 spelare under kontrakt inför kommande säsong och tränare Lahti är väldigt nöjd med hur det har löst sig med lagbygget så här långt.

– Vi har gjort klart med stora delar av truppen tidigt och det är vi väldigt nöjda med och just nu återstår det bara två platser att fylla.

De 20 spelarna är fördelade på sex backar, tolv forwards och två målvakter.