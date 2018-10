Frågan inför matchen var hur BC Luleå skulle svara upp på den svaga starten på säsongen.

Svaret var väldigt bra. Uppsala gavs ingen chans och Luleå avgjorde matchen redan efter tio minuter. Då hade gästerna gått ifrån och ledde med hela 21 poäng.

– Vi har haft en riktigt tung vecka med dubbla förluster. Nu stod vi inför ett vägval. Antingen skulle vi bryta ihop eller så skulle vi komma ihop. Vi valde att komma ihop som ett lag, säger Daniel Alexander.

|

Forwarden har hunnit bli ifrågasatt av basketexpert under sin korta period i Luleå, men den här matchen visade han riktigt goda intentioner. Hans skytte var dessutom glödhett under inledningen av matchen där trepoängarna bara ramlade in.

– Vi satte allt i första perioden kändes det som. Men det hör ihop med att vi var extremt fokuserade när vi kom ut till matchen.

Uppsala gavs aldrig chansen att göra matchen spännande utan Luleå höll hela tiden ledningen till cirka 20 poäng.

Daniel Alexander fick tyvärr ett abrupt slut på succéstarten av matchen då han fick en smäll under korgen i andra perioden och blev liggande ett tag.

– Jag fick en rejäl smäll över munnen och det kändes som att tänderna inte satt fast ordentligt efteråt. Jag yrade lite och tårar sprutade från ögonen, säger Alexander.

Han spelade även efter pausvilan och noterades för 19 poäng totalt, bäst i Luleå.

Alexander är medveten om att kraven är höga på basketspelarna i BC Luleå.

– Jag vet att jag spelar i en förening som är van att slåss i topp av ligan. Men det räcker inte att vi tar på oss linnet för att det ska bli succé direkt. Vi måste jobba för det och det kommer att ta ett tag innan vi är samspelta.

För amerikanen Daniel Alexander är det en omställning att spela basket i Europa.

– I de tre tidigare ligamatcherna har jag hamnat i foulproblem varje match. Jag skulle vilja skylla på att jag är ovan domarnivån, men det handlar om att jag tvingas lära mig hur jag får jobba med händerna.

Coachen Peter Öqvist var nöjd efter matchen.

– Vi var bra idag. Vi spelade både bra försvar och bra anfall. Det här var säsongens bästa match från vår sida.

Öqvist valde att inte starta med den tänkta guardstjärnan Corban Collins. Istället fanns lagkapten Tim Kearny med i startfemman.

– Vi vill spela vårt grundspel och det finns ingen som kan det bättre än Tim och Denzel Andersson, förklarade Öqvist.