Här är de lokala resutlaten för Vasaloppet 2018:

1) Andreas Nygaard, Norge, 4.24.36, 2) Bob Niemi Impola, SK Bore, 4.24.39, 3) Stian Hoelgaard, Norge, 4.24.40, 4) Jörgen Brink, Delsbo Idrottsförening, 4.24.41, 5) Öystein Pettersen, Norge, 4.24.41, 6) Magnus Vesterheim, Norge, 4.24.41, 7) Stanislav Rezac, Tjeckien, 4.24.42, 8) Anders Aukland, Norge, 4.24.42, 9) Tord Asle Gjerdalen, Norge, 4.24.42, 10) Thomas Gifstad, Norge, 4.24.42, 38) Hannes Boström, IFK Arvidsjaur Skidor, 4.29.59, 121) Bernt Niva, IFK Kiruna, 4.47.34, 164) Samuel Carlsson, Sundbybergs Idrottsklubb, 4.52.27, 207) Johan Samuelsson, Skidklubben Järven, 4.56.25, 254) Jesper Pettersson, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 5.01.01, 264) Stefan Messner, Sävast Ski Team IF, 5.01.13, 270) Johannes Rautio, Vittangi Sportklubb, 5.01.51, 304) Mats Johansson, Vittangi Sportklubb, 5.05.40, 403) Erik Skott, Aapua Idrottsförening, 5.13.41, 423) Stig Lundmark, Sveaskogs Idrottsförening, 5.14.58, 436) Johan Skott, Aapua Idrottsförening, 5.15.33, 436) Lucas Skott, Aapua Idrottsförening, 5.15.33, 529) Marcus Look, Umara Sports Club, 5.21.10, 536) Mats Hedström, Luleguttene Skid- och Löparklubb, 5.21.52, 588) Erik Jansson Palmer, IFK Kiruna, 5.23.24.

594) Johan Boldrup, AXA Sports Club, 5.23.54, 607) Henrik Blom, Rejlers Idrottsförening, 5.24.42, 679) Per-Martin Kuhmunen, IFK Kiruna, 5.28.20, 830) Daniel Larson, Överkalix Idrottsförening, 5.33.37, 844) Olle Berggren, Älvsby IF Skidklubb, 5.34.07, 858) Fredrik Öman, Antnäs Bandyklubb, 5.34.20, 883) Kristian Poromaa, Jukkasjärvi Idrottsförening, 5.35.01, 884) Alexander Linder, Kiruna X-country Idrottsförening, 5.35.02, 903) Fredrik Mäki, Aapua Idrottsförening, 5.35.38, 908) Marcus Karlsson, Kalix Skidklubb, 5.35.45, 923) Anders Tuoremaa, Kiruna X-country Idrottsförening, 5.36.17, 961) Hans Bodin, Sävast Ski Team IF, 5.37.34, 1015) Joel Pettersson, Lulekamraternas Motions o Löparklubb, 5.39.28, 1018) Marcus Nilsson, Föreningen Studentidrott Luleå, 5.39.35, 1029) Mikael Stenqvist, Sävast Ski Team IF, 5.40.08, 1119) Vesa Järvinen, Haparanda Sportklubb Taktik, 5.42.58, 1143) Roger Löf, Luleå Gjutarens IF, 5.43.51, 1150) Jan-Anders Karlsson, 1Life Idrottsförening, 5.44.14, 1170) Jimmy Pikkarainen, Jukkasjärvi Idrottsförening, 5.44.59, 1219) Fredrik Medelid, Pajala Idrottsförening, 5.46.38, 1230) Per Lenndin, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 5.47.07, 1341) Erik Granström, IFK Arvidsjaur Skidor, 5.50.19, 1405) Gabriel Emanuelsson, Ersnäs Idrottsförening, 5.52.07, 1450) Erik Kruukka, Vittangi Sportklubb, 5.53.12, 1461) Petter Bergman, Älvsby IF Skidklubb, 5.53.31.

1484) Henrik Risberg, Svensby Sportklubb, 5.54.16, 1510) Johan Mäki, IFK Kiruna, 5.55.07, 1513) Anders Eriksson, Antnäs Bandyklubb, 5.55.11, 1576) Mattias Eklund, Luleå Gjutarens IF, 5.56.36, 1579) Robin Strålberg, Luossavaara-Kirunavaara Fritid, 5.56.47, 1587) Martin Risén, Kalix Skidklubb, 5.56.59, 1619) Roger Lundqvist, Råneå Skidklubb, 5.57.57, 1635) Magnus Oja, IFK Kiruna, 5.58.24, 1650) Magnus Emanuelsson, Luossavaara-Kirunavaara Fritid, 5.58.48, 1664) David Falk, Jukkasjärvi Idrottsförening, 5.59.06, 1723) Mattias Wikman, Brändöns Idrottsförening, 6.00.40, 1726) Peter Arvidsson, Jokkmokks Skidklubb, 6.00.50, 1735) Christer Köhler, Abisko Intresseförening & Idrottsklubb, 6.01.05, 1779) Isak Lisspers, Föreningen Studentidrott Luleå, 6.02.24, 1786) Erik Lund, Luleå Gjutarens IF, 6.02.38, 1866) Andreas Ehlis, Föreningen Studentidrott Luleå, 6.04.38, 1884) Peter Isaksson, Jukkasjärvi Idrottsförening, 6.05.05, 1891) Mats Nordin, Lulekamraternas Motions o Löparklubb, 6.05.11, 1943) Klas Lundkvist, Ersnäs Idrottsförening, 6.06.32, 1951) Fredrik Erixon, Älvsbyn, 6.06.50, 1961) Jens Kärrman, Luleguttene Skid- och Löparklubb, 6.07.09, 2011) Jörgen Söderlund, Luleå Gjutarens IF, 6.07.57, 2012) Daniel Berggren, Jävre Idrottsförening, 6.08.00, 2042) Daniel Israelsson, AXA Sports Club, 6.09.01, 2098) Michael Cederberg, Försvarets Sportklubb, 6.10.54.

2189) Andreas Salmi, Jukkasjärvi Idrottsförening, 6.12.42, 2193) Robert Oskarsen, Arjeplogs Sportklubb, 6.12.53, 2275) Göran Karlsson, Luleguttene Skid- och Löparklubb, 6.15.04, 2340) Rolf Jakobsson, Vattenfalls Idrotts & Fritidsförening Luleå, 6.16.38, 2356) Mikael Norberg, Övertorneå Idrottsförening, 6.16.52, 2373) Petter Kero, IFK Kiruna, 6.17.10, 2379) Anders Borgeryd, AXA Sports Club, 6.17.13, 2385) Henrik Johansson, Jukkasjärvi Idrottsförening, 6.17.20, 2407) Magnus Stålnacke, Svappavaara Allmänna IF, 6.17.46, 2415) Stephan Schnabel, Föreningen Studentidrott Luleå, 6.17.57, 2446) Olle Nilsson, Luleå Gjutarens IF, 6.18.41, 2462) Bosse Häll, Arjeplogs Sportklubb, 6.19.03, 2484) Johan Ekman, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 6.19.47, 2517) Rickard Strand, Vattenfalls Idrotts & Fritidsförening Luleå, 6.20.37, 2559) Hans Tuoremaa, Kiruna X-country Idrottsförening, 6.21.51, 2571) Erik Lönnbom, Luleguttene Skid- och Löparklubb, 6.22.03, 2573) Joakim Pettersson, Vidsels Idrottsklubb, 6.22.04, 2666) Björn Bonthron, AXA Sports Club, 6.24.28, 2695) Robin Holmgren, Rosvik Idrottsklubb, 6.25.11, 2708) Tomas Öhman, Luleguttene Skid- och Löparklubb, 6.25.27, 2718) Måns Lundberg, IFK Umeå, 6.25.42, 2755) Samuel Jonsson, Orienteringsklubben Renen, 6.26.28, 2767) David Westerberg, Avans Sportklubb, 6.26.48, 2881) Göran Olsson, Team Experience Sportklubb, 6.30.01, 2902) Ulf Isaksson, Kalix Skidklubb, 6.30.29.

2908) Patrik Lindfors, Brandkårens Idrottsklubb, 6.30.34, 2942) Patrik Stenberg, Bergnäsets Allmänna IK, 6.31.29, 2949) Per Nilsson, Älvsby IF Skidklubb, 6.31.45, 2952) Johan Riesbeck, Mefos Idrottsklubb, 6.31.48, 2960) Daniel Mäki, Ohtanajärvi Idrottsklubb, 6.31.56, 2976) Mattias Rönnbäck, Luleå Gjutarens IF, 6.32.25, 3109) Mattias Ek, AXA Sports Club, 6.36.00, 3115) Tommy Krekula, Jukkasjärvi Idrottsförening, 6.36.10, 3137) Jonas Drugge, Lulekamraternas Motions o Löparklubb, 6.36.39, 3204) Hampus Persson, Mölndal Outdoor Idrottsförening, 6.39.00, 3311) Jan Fjordell, IFK Tärendö, 6.41.46, 3384) Oskar Sundqvist, Luleå Gjutarens IF, 6.44.00, 3385) Ronny Sundqvist, Luleå Gjutarens IF, 6.44.02, 3406) Lars Oscarsson, Hortlax Skidklubb, 6.44.30, 3414) Mattias Henriksson, Storfors Skidklubb, 6.44.41, 3448) Roland Törngren, Luleå Gjutarens IF, 6.45.21, 3517) Oskar Öqvist, Bergnäsets Allmänna IK, 6.47.20, 3613) Andreas Hellström, Jävrebyn, 6.49.44, 3640) Jan Ryrland, IFK Kiruna, 6.50.34, 3646) Peter Hietala, Övertorneå Idrottsförening, 6.50.52, 3679) Joel Medelid, Pajala Idrottsförening, 6.51.46, 3682) Fredrik Ludvigsson, Jukkasjärvi Idrottsförening, 6.51.50, 3814) Leif Utterström, Övertorneå Idrottsförening, 6.55.06, 3822) Josef Hedlund, Infjärdens Sportklubb, 6.55.19, 3876) Mikael Lindvall, Antnäs Bandyklubb, 6.56.48.

4024) Hampus Frennemo, IFK Kiruna, 7.00.41, 4044) Ingvar Henriksson, Vittangi Sportklubb, 7.01.06, 4082) Petter Larsson, Vittangi Sportklubb, 7.02.35, 4099) Erik Lampa, Narkens Idrottsförening, 7.02.52, 4155) Magnus Karlsson, IFK Kiruna, 7.04.10, 4165) Erik Lundqvist, Sellnäs Idrottsförening, 7.04.18, 4184) Anders Moritz, Nattavaaraby Sportklubb, 7.05.02, 4244) Kay Rung, Svensby Sportklubb, 7.06.44, 4260) Jacob Byström, Anna&Emil Sportklubb, 7.07.15, 4293) Mattias Johansson, Luossavaara-Kirunavaara Fritid, 7.07.59, 4375) Daniel Lundgren, Hemmingsmarks Skidklubb, 7.10.42, 4562) Olov Granström, Älvsby IF Skidklubb, 7.15.08, 4586) Filip Isaksson, Kalix Skidklubb, 7.15.33, 4613) Roger Norin, Vittjärvs Idrottsklubb, 7.16.09, 4664) Anders Palo, Korpilombolo Gymnastik O IF, 7.17.30, 4709) Arvid Pettersson, IFK Arvidsjaur Skidor, 7.18.56, 4754) David Bellqvist, Mefos Idrottsklubb, 7.19.56, 4849) Rolf Oja, Luossavaara-Kirunavaara Fritid, 7.22.20, 4902) Mikael Hakovainio, Föreningen Studentidrott Luleå, 7.23.19, 5055) Kent Andersson, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 7.27.14, 5060) Erik Kalander, Lahnajärvi Skolidrottsförening, 7.27.22, 5109) Göran Adolfsson, Vittangi Sportklubb, 7.28.51, 5194) Daniel Nyberg, Kalix Skidklubb, 7.31.01, 5212) Reijo Huhtinen, Luossavaara-Kirunavaara Fritid, 7.31.18, 5229) Gunder Fors, Junosuando Idrottsklubb, 7.31.36.

5273) Thomas Strömberg, Orienteringsklubben Vargen, 7.32.52, 5283) Johan Edenhamn, Almunge Idrottsklubb, 7.33.19, 5287) Henrik Johansson, Sjulsmarks Sportklubb, 7.33.25, 5298) Andreas Lindberg, Sjulsmarks Sportklubb, 7.34.00, 5385) Stefan Salomonsson, Jukkasjärvi Idrottsförening, 7.36.10, 5398) Kenrick Pettersson, Vidsels Idrottsklubb, 7.36.37, 5401) Tomas Forsberg, Kappa Kraftliner Korpklubb, 7.36.46, 5419) Gunnar Sandberg, Jävre Idrottsförening, 7.37.10, 5464) Roger Larsson, Antnäs Bandyklubb, 7.38.24, 5467) Emil Vidmark, Föreningen Studentidrott Luleå, 7.38.29, 5552) Niclas Bergqvist, Vindelns Idrottsförening, 7.40.27, 5656) Lars Fernström, Team Esplanad, 7.43.03, 5669) Sebastian Hellström, Bodens Skidklubb, 7.43.25, 5822) Andreas Nurmilampi, Vittangi Sportklubb, 7.48.10, 5898) Victor Forsberg, Norrfjärdens Idrottsförening, 7.49.47, 5907) Mikael Jonsson, Stadium Idrottsförening, 7.50.01, 5916) Daniel Rova, Luleå Gjutarens IF, 7.50.12, 5930) Oscar Paulsson, AXA Sports Club, 7.50.37, 5977) Greger Stubbfält, Kappa Kraftliner Korpklubb, 7.51.56, 6043) Anders Boldrup, Älvsby IF Skidklubb, 7.54.06, 6044) Kjell Granström, Råneå Skidklubb, 7.54.06, 6073) Fredrik Lind, Norrfjärdens Idrottsförening, 7.54.40, 6075) Lennart Krekula, IFK Kiruna, 7.54.46, 6138) Markus Tiburzi, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 7.55.55, 6176) Magnus Edin, Sjulsmarks Sportklubb, 7.56.51.

6362) Kent Tuoremaa, Sävast Ski Team IF, 8.02.31, 6372) Per Nilsson, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 8.02.50, 6410) Bert Krekula, Sunderby Sportklubb, 8.03.47, 6601) Erik Haapalahti, Vittangi Sportklubb, 8.10.19, 6653) Stefan Lauri, AXA Sports Club, 8.11.46, 6684) Kenneth Nilsson, Luossavaara-Kirunavaara Fritid, 8.12.49, 6781) Anders Riström, Kalix Skidklubb, 8.15.28, 6783) Tomas Olsson, AXA Sports Club, 8.15.29, 6931) William von Ahn, Nacka Värmdö Skidklubb, 8.20.04, 6959) Urban Fägnell, CCC1000 Skidklubb, 8.20.55, 7062) Patrik Berglund, Volvo Idrottsförening, 8.24.24, 7109) Olof Matti, Soppero Sameförening, 8.25.36, 7138) Jan Lundgren, IFK Kiruna, 8.26.21, 7166) Rikard Jansson Jansson, Avans Sportklubb, 8.26.45, 7181) Mikael Johansson, Glommersträsk-Lappträsk Idrottsförening, 8.27.13, 7185) Anton Pettersson, Hudiksvalls Idrottsförening, 8.27.18, 7205) oskar åkerlund, Vallsta Skidklubb, 8.27.56, 7206) Rickard Till, Sveaskogs Idrottsförening, 8.27.57, 7246) David Björnström, Luossavaara-Kirunavaara Fritid, 8.29.34, 7408) Ove Jan Erik Kemi, IFK Kiruna, 8.34.41, 7551) Göran Berglund, Antnäs Bandyklubb, 8.38.43, 7629) Anders Olsson, Älvsby IF Skidklubb, 8.40.59, 7675) Joakim Malmström, AXA Sports Club, 8.42.08, 7707) David Johansson, AXA Sports Club, 8.43.09, 7744) Ulf Göras, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 8.44.20.

7868) Johan Nyström, AXA Sports Club, 8.48.01, 7924) Jonas Nilsson, Orienteringsklubben Renen, 8.50.20, 7930) Robert Säfsten, Sunderby Sportklubb, 8.50.28, 7968) Oscar Nilsson, Luleå Gjutarens IF, 8.51.30, 8069) Lars Nylund, Korpilombolo Gymnastik O IF, 8.55.15, 8104) Niklas Larsson, Vittangi Sportklubb, 8.56.21, 8118) Mikael Sångberg, Kalix Skidklubb, 8.56.57, 8209) Mikael Krispinsson, Bodens Skidklubb, 8.59.17, 8323) Fredrik Tysk, IFK Kiruna, 9.04.40, 8336) Martin Norberg, Sävast Ski Team IF, 9.05.13, 8338) Björn Lundsten, Sävast Ski Team IF, 9.05.23, 8501) Joel Karlsson, Avans Sportklubb, 9.12.16, 8537) Nils Ström, AXA Sports Club, 9.13.27, 8549) Tommy Bergström, Bodens Skidklubb, 9.14.03, 8555) Martin Sandelund, AXA Sports Club, 9.14.14, 8557) Johan Gyllefjord, Luleguttene Skid- och Löparklubb, 9.14.16, 8558) Christoffer Lantto, Pajala Idrottsförening, 9.14.19, 8694) Fredrik Öqvist, Bergnäsets Allmänna IK, 9.20.14, 8715) Emil Redlig, Telia Idrott o Fritidsförening, 9.20.52, 8776) Johan Pettersson, IFK Kiruna, 9.23.48, 8862) Bo Hedemalm, Orienteringsklubben Renen, 9.26.42, 8887) Stefan Magnusson, Norrfjärdens Idrottsförening, 9.27.22, 8914) Fredrik Udén, AXA Sports Club, 9.28.32, 8968) Tomas Wennström, Orienteringsklubben Vargen, 9.30.43, 9017) Christian Mäki, Sävast Ski Team IF, 9.33.11.

9088) Niklas Pittja Granlund, Jokkmokks Skidklubb, 9.36.07, 9146) Henrik Blom, Storöns Idrottsklubb, 9.38.57, 9251) Jimmy Boode, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 9.42.28, 9363) Olov Rydlinge, AXA Sports Club, 9.46.38, 9451) Tommy Viklund, Rutviks Sportklubb, 9.50.27, 9459) Marcus Lejon, Volvo Idrottsförening, 9.51.07, 9506) Dick Olovsson, AXA Sports Club, 9.52.51, 9513) Thomas Vidmark, AXA Sports Club, 9.52.59, 9706) Patrik Larsson, IFK Tärendö, 10.00.45, 9718) Ulf Sundqvist, Luleå Gjutarens IF, 10.01.20, 9739) Josef Segerlund, Luleå Gjutarens IF, 10.02.06, 9757) Simon Joon, Luleå Gjutarens IF, 10.03.00, 9822) Andrée Gillberg, I 19 Idrottsförening, 10.05.54, 9880) Pär Eklund, Kalix Skidklubb, 10.09.41, 9897) Samuel Andersson, Bodens Skidklubb, 10.10.34, 10015) Christer Andersson, Sunderby Sportklubb, 10.16.27, 10057) Andreas Jakobsson, AXA Sports Club, 10.18.46, 10075) Robin Andersson, Föreningen Studentidrott Luleå, 10.20.05, 10188) Johan Blind, Jokkmokks Skidklubb, 10.25.44, 10202) Ulrik Rönnbäck, Avans Sportklubb, 10.25.59, 10255) Per-Arne Öhman, Sävast Ski Team IF, 10.28.26, 10325) Lars Drugge, Råneå Skidklubb, 10.32.42, 10326) Karl Drugge, Råneå Skidklubb, 10.32.42, 10452) Patrik Nilsson, Älvsby IF Skidklubb, 10.39.45, 10495) Rune Nilsson, Haparanda Sportklubb Taktik, 10.43.00.

10535) Jens Renberg, Kappa Kraftliner Korpklubb, 10.44.37, 10542) Olof Medman, Sattajärvi Idrottsförening, 10.45.18, 10578) Jonas Falk, AXA Sports Club, 10.46.58, 10610) Fritz Olofsson, Jukkasjärvi Idrottsförening, 10.49.18, 10655) Mikael Hornberg, Avans Sportklubb, 10.52.24, 10710) Isak Lejon, Volvo Idrottsförening, 10.56.16, 10746) Martin Pahtajärvi, AXA Sports Club, 10.59.31, 10911) Rikard Karlsson, AXA Sports Club, 11.10.20, 10912) Daniel Hirvonen, Kappa Kraftliner Korpklubb, 11.10.20, 11053) Stefan Andersson, Bodens Skidklubb, 11.21.08, 11131) Philip Croné, AXA Sports Club, 11.25.46, 11242) Oskar Lejon, Volvo Idrottsförening, 11.33.44, 11279) Conny Furvall, Jukkasjärvi Idrottsförening, 11.35.51, 11305) Benjamin Karlsson, Idrottsklubben Livsnerven, 11.36.56, 11331) Erik Andersson, Lulekamraternas Motions o Löparklubb, 11.39.12, 11462) Anders Lundberg, AXA Sports Club, 11.49.13, 11481) Emil Markström, Älvsby IF Skidklubb, 11.50.49, 11548) Daniel Hornberg, Avans Sportklubb, 11.56.36, 11552) Anders Nystedt, Avans Sportklubb, 11.57.00, 11586) Tomas Lejon, Volvo Idrottsförening, 11.59.46, 11655) Jan Olov Tegebro, Vindelns Idrottsförening, 12.09.19.

Damer

1) Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 4.41.50, 2) Astrid Øyre Slind, Norge, 4.46.31, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, 4.47.48, 4) Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor Idrottsförening, 4.51.51, 5) Sara Lindborg, Östersunds Skidlöpareklubb, 4.56.02, 6) Heli Annika Heiskanen, Finland, 5.00.56, 7) Laila Kveli, Norge, 5.03.37, 8) Roxana Lacroix, Frankrike, 5.12.18, 9) Marit Engeseth, Norge, 5.12.47, 10) Evelina Bångman, Offerdals Skidklubb, 5.14.34, 31) Åse Borgeryd, CCC1000 Skidklubb, 5.40.11, 54) Ellen Scheidegger, Föreningen Studentidrott Luleå, 5.59.42, 63) Frida Lind-Oja, Jukkasjärvi Idrottsförening, 6.05.56, 78) Linnea Silva, Umara Sports Club, 6.13.37, 103) Linda Berglund, CCC1000 Skidklubb, 6.29.57, 140) Anna Lindgren, Råneå Skidklubb, 6.48.01, 175) Susanne Andersson, Hemmingsmarks Skidklubb, 7.01.02, 193) Petra Forslund, Kalix Skidklubb, 7.05.30, 198) Nina Olsson, Älvsby IF Skidklubb, 7.07.41, 207) Åsa Nilsson, Brandkårens Idrottsklubb, 7.10.00, 278) Mirjam Ylipää, AXA Sports Club, 7.25.57, 356) Sara Forsgren, IFK Arvidsjaur Skidor, 7.45.16, 362) Jeanette Nilsson, Luleå Gjutarens IF, 7.47.08, 369) Görel Nilsson, Råneå Skidklubb, 7.49.26, 374) Elen Kitok, Gällivare Sportklubb, 7.51.19.

375) Berit Jannok, Gällivare Sportklubb, 7.51.22, 413) Nina Olovsson, AXA Sports Club, 7.59.26, 425) Liv Larsson, Svensby Sportklubb, 8.02.07, 449) Viktoria-Luise Rumann, Lulekamraternas Motions o Löparklubb, 8.05.32, 539) Stella Persson, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 8.24.05, 540) Mari Haapalahti, Vittangi Sportklubb, 8.24.06, 544) Charlotte Häggroth, Jukkasjärvi Idrottsförening, 8.24.19, 610) Elin Häggström, Sävast Ski Team IF, 8.37.47, 674) Ellen Alveteg, AXA Sports Club, 8.47.42, 697) Bodel Blom, Antnäs Bandyklubb, 8.50.53, 705) Maria Tegebro, Luleå Gjutarens IF, 8.52.08, 712) Rebecka Granström, Luleå Gjutarens IF, 8.52.50, 790) Cecilia Karlsson, Malmbergets Allmänna IF, 9.08.09, 862) Anette Lundgren, IFK Kiruna, 9.18.22, 866) Rita Hellander, Arjeplogs Sportklubb, 9.19.14, 895) Marie Pettersson, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 9.23.56, 897) Annika Svensson, Storfors Skidklubb, 9.24.11, 931) Jenny Lindström, Kalix Skidklubb, 9.27.33, 959) Maria Karlström, Luleå Gjutarens IF, 9.32.04, 1007) anna eriksson, AXA Sports Club, 9.40.59, 1059) Matilda Strömbäck, Bodens Skidklubb, 9.48.38, 1067) Agnes Sjölund, Hemmingsmarks Skidklubb, 9.49.26, 1099) Karin E Tuoremaa, Sävast Ski Team IF, 9.55.35, 1112) Sandra Ek, Brändöns Idrottsförening, 9.57.40, 1117) Ingalill Elenius, Bergnäsets Allmänna IK, 9.58.31.

1146) Annika Segerlund, Luleå Gjutarens IF, 10.02.06, 1165) Fanny Mattsson, Pajala Idrottsförening, 10.05.26, 1179) Sofia Broström, Sävast Ski Team IF, 10.07.18, 1197) Sofia Nayström, Tenhults Skid o Orienteringsklubb, 10.10.10, 1202) Gunilla Rova, I 19 Idrottsförening, 10.11.14, 1247) Erika Danielsson, Piteå Skidklubb, 10.18.28, 1269) Gunilla Granström, Älvsby IF Skidklubb, 10.21.53, 1352) Jessica Segerlund, Avans Sportklubb, 10.32.23, 1404) Astrid Johansson, AXA Sports Club, 10.39.46, 1416) Tina Rova, Luleå Gjutarens IF, 10.41.58, 1496) Anna Påve, Soppero Sameförening, 10.52.46, 1539) Emma Dyverfeldt, Luleå Gjutarens IF, 11.00.33, 1562) Linda Drugge, IFK Kiruna, 11.05.40, 1587) Sofia Sundbaum, AXA Sports Club, 11.09.42, 1624) Ulrika Ekman, Strömnäs Gymnastik o Idrottsförening, 11.16.33, 1626) Catharina Larsson, Rutviks Sportklubb, 11.16.44, 1778) Anna Andersson, Lulekamraternas Motions o Löparklubb, 11.38.38, 1780) My Juntti, Trafikverket FF CF, 11.38.49, 1828) Maria Tjärnberg, Älvsby IF Skidklubb, 11.45.38, 1847) Anna Andersson, Bodens Skidklubb, 11.48.50, 1983) Eva-Britt Lindberg, AXA Sports Club, 12.17.57.