Det handlar om försvararen Raimi Sulaimon som enligt uppgift har fått sparken från Bergnäsets AIK. Just nu pekar det mesta mot att han kommer att spela i Luleå SK som den här säsongen spelar i division 4 södra.

Sulaimon som kommer från Nigeria ursprungligen spelade till att börja med Assi innan han lämnade för spel i IFK Kalix. Sulaimon lämnade IFK Kalix under säsongen 2016 för Bergnäset där han blev kvar under en och en halv säsong. Sulaimon startade samtliga matcher för Baik under den föregående säsongen.