Det var uppvisning av nya salongen, utlottningar och mingel när By déco WORLDs nya salong skulle invigas i Kiruna på torsdagskvällen.

– Vi hade nästan hundra personer här vilket kändes jättekul. Det finns helt klart en tydlig efterfrågan av vårt koncept, säger Anki Hjerpe.

Hon äger och driver By déco tillsammans med Mari Lundmark. I höstas kunde Norrbottens Affärer berätta att Luleåsalongen By déco skulle expandera och bli frisörkedja, By déco WORLD. Kirunasalongen blir kedjans andra salong, men redan i april väntas den tredje invigas. Och då i Umeå.

– Kiruna var ett strategiskt val då vi vill etablera oss därifrån och nedåt över hela landet. Att det sedan blev Umeå var mer av en slump, säger Anki Hjerpe.

– Jag är supernöjd. Efter att ha jobbat nästan dygnet runt i över en vecka kändes det helt fantastiskt att kunna öppna portarna och se att det fanns ett så stort intresse bland Kirunaborna. Många tror att kundunderlaget är för litet här, men så är det inte. Folk unnar sig mycket mer nu för tiden. Det här kommer att bli toppen.

– I dag, faktiskt! Vi har haft fullbokat hela dagen.

– Just nu är det fyra frisörer och två elever på plats här. Men vi söker två frisörer till.